بیش از ۴۰ پرونده شهرسازی در کمیسیون ماده ۵ کردستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری صبح چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون ماده ۵ استان اظهار کرد: درخواست‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف شهرسازی پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی‌های تخصصی، در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این پرونده‌ها بود و درخواست‌هایی در زمینه افزایش سطح اشغال و تثبیت کاربری نیز در دستور کار قرار داشت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به فرآیند بررسی پرونده‌ها گفت: درخواست‌های واصله ابتدا در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از نظر کارشناسی و انطباق با ضوابط شهرسازی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ظهوری ادامه داد: پس از بررسی‌های اولیه، پرونده‌ها در کمیته کار مطرح شده و ابعاد فنی و تخصصی آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا درباره نحوه طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون جمع‌بندی کارشناسی انجام شود.

وی تصریح کرد: پرونده‌هایی که مراحل کارشناسی را طی کرده و شرایط لازم را داشته باشند، برای اتخاذ تصمیم نهایی در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شوند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون پس از طی مراحل قانونی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و درخواست‌هایی که با مقررات و ضوابط شهرسازی مطابقت داشته باشند، وارد مرحله اجرا خواهند شد.