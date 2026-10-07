چطور پرده آشپزخانه را انتخاب کنیم که هم زیبا باشد و هم کاربردی؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پرده آشپزخانه اگر فقط زیبا باشد، بعد از دو هفته پخت و پز لک می شود، بو می گیرد یا جلوی سینک مزاحم است. اگر فقط کاربردی باشد، آشپزخانه مثل انبار دیده می شود. انتخاب درست جایی وسط این دو است.

آشپزخانه خانه ایرانی معمولا پنجره کوچک دارد، نزدیک سینک یا گاز است و بیشتر از پذیرایی چربی و بخار می بیند. برای همین مدل پرده آشپزخانه را نباید از روی پرده سالن کپی کرد. در این راهنما اول معیار کاربردی را می چینیم، بعد زیبایی را به آن وصل می کنیم، و در پایان بر اساس جای پنجره مدل را مشخص می کنیم.

۵ معیار کاربردی قبل از انتخاب رنگ و طرح پرده آشپزخانه

قبل از انتخاب رنگ، این پنج مورد را چک کنید: شستشو، رطوبت و بو، کنترل نور، جمع شدن روی سینک یا گاز، و ایمنی کنار شعله.

قابلیت تمیز شدن و شستشو

پرده قابل شستشو آشپزخانه یعنی بتوانید لکه روغن و گرده آشپزی را بدون خراب شدن پارچه پاک کنید. شید و زبرا معمولا با دستمال مرطوب تمیز می شوند. بعضی پارچه های کوتاه را می توان در ماشین شست.

پارچه حساس، پرزدار یا والان دار را برای این فضا انتخاب نکنید. هر بار شستن سخت باشد، پرده خیلی زود کهنه دیده می شود؛ حتی اگر روز اول شیک بوده باشد.

مقاومت در برابر رطوبت و بو

بالای سینک و کنار گاز رطوبت بالا است. پارچه طبیعی ضخیم بو را نگه می دارد. مدل هایی با سطح صاف تر کمتر بو می گیرند و دیرتر لک می شوند.

اگر آشپزخانه تهویه ضعیف دارد، این معیار از رنگ مهم تر است. پرده ای که بو بگیرد، هرقدر مدل پرده آشپزخانه مدرنش زیبا باشد، بعد از مدتی آزاردهنده است.

کنترل نور و دید از بیرون

پرده پنجره آشپزخانه باید روز نور کار بدهد و اگر پنجره به پاسیو یا کوچه است، دید مستقیم را کم کند. حریر خیلی نازک روز را روشن می کند ولی شب حریم ندارد. خرید پرده شید و زبرا این تعادل را بهتر می سازند.

آشپزخانه پرنور به تنظیم نور نیاز دارد تا روی گاز و سینک خیرگی نباشد. آشپزخانه کم نور به مدل روشن و نازک تر نیاز دارد تا فضا بسته نشود.

اشغال فضا و جمع شدن روی پنجره سینک/گاز

پنجره بالای سینک را نباید با پرده بلند پوشاند. دست خیس، ظرف شستن و باز بودن پنجره با پارچه آویزان نمی سازد. مدل باید کامل بالا برود یا حداقل از مسیر دست خارج شود.

پرده کوتاه آشپزخانه یا شید و زبرا اینجا معنی دارند. پرده بلند فقط وقتی منطقی است که پنجره از گاز و سینک فاصله داشته باشد و آشپزخانه بزرگ باشد.

ایمنی؛ پارچه پرچین کنار شعله

اگر پنجره نزدیک اجاق است، پارچه پرچین و بلند خطرناک است. جریان هوا یا حرکت دست ممکن است پارچه را نزدیک شعله ببرد.

در این حالت مدل کم حجم و جمع شو اولویت دارد. زیبایی را با رنگ و بافت ساده تأمین کنید، نه با حجم پارچه.

پرده آشپزخانه ای انتخاب کنید که هم زیبا باشد هم کاربردی

کاربردی بودن پرده به معنی زشت بودن نیست. کافی است زیبایی را روی سطح کم حجم و قابل شستشو پیاده کنید.

هماهنگی با رنگ کابینت

طرح درشت روی پرده آشپزخانه دو مشکل دارد. کثیفی زود دیده می شود و با کاشی و کابینت شلوغ می شود. بهتر است پرده تک رنگ یا با بافت خیلی ملایم باشد.کابینت سفید با طوسی روشن، کرم یا شیری زیبا است. کابینت چوبی با کرم و استخوانی بهتر به دل می نشیند تا با گل درشت.

رنگ روشن برای آشپزخانه کم نور

پرده رنگ روشن آشپزخانه را تمیزتر و بزرگ تر نشان می دهد. پرده با رنگ تیره فقط وقتی مناسب است که آفتاب مستقیم زیاد باشد و بخواهید خیرگی را کم کنید.

مقایسه مدل های مختلف پرده برای آشپزخانه ایرانی

چهار خانواده اصلی را با هم مقایسه کنید تا برای خرید پرده آشپزخانه مدل مناسب را به درستی انتخاب کنید.

پرده زبرا آشپزخانه

پرده آشپزخانه زبرا نوار مات و شفاف دارد و نور را مرحله ای تنظیم می کند. برای آشپزخانه پرنور و پنجره ای که گاهی به دید بیرون حساس است، یکی از کاربردی ترین گزینه هاست.

سطح نسبتا صاف دارد و با دستمال تمیز می شود. ظاهرش مدرن است و با کابینت ساده خوب می نشیند. اگر نوارها خیلی تیره و متضاد باشند، پنجره شلوغ دیده می شود؛ مدل روشن تر آرام تر است.

اگر کنترل نور برایتان اولویت است، خرید پرده زبرا از حریر منطقی تر است؛ به خصوص وقتی پنجره کوچک است و نمی خواهید پارچه کنار پنجره جمع شود.

پرده شید آشپزخانه

پرده شید آشپزخانه یک سطح یکدست است که بالا و پایین می رود. از زبرا خلوت تر است و برای دکور مینیمال مناسب تر می ماند.

شستشو و نصب ساده تری دارد. ضعفش این است که حالت میانی نور به اندازه زبرا متنوع نیست؛ بیشتر باز، نیمه یا بسته است. برای پنجره بالای سینک، چون کامل جمع می شود، اغلب بهترین انتخاب است.

پرده پارچه ای/پانچی کوتاه

اگر آشپزخانه کلاسیک یا گرم می خواهید، پرده کوتاه آشپزخانه با پارچه قابل شستشو هنوز جای خود را دارد. باید تا زیر پنجره یا کمی پایین تر بیاید، نه تا زمین کنار گاز.

چین را کم بگیرید. پارچه را طوری انتخاب کنید که لک روغن را بشود پاک کرد یا شست. این مدل زیبا است، ولی از شید و زبرا نگهداری بیشتری می خواهد.

حریر؛ چه وقت مناسب است و چه وقت اشتباه

پرده حریر آشپزخانه فقط وقتی مناسب است که پنجره از گاز و سینک فاصله داشته باشد، آشپزخانه کم نور باشد و حریم شب مهم نباشد. در این حالت حریر روشن فضا را نمی بندد.

حریر بلند تا نزدیک گاز، حریر پرچین بالای سینک و حریر غیرقابل شستشو اشتباه اند. زیبایی اش در عکس خوب است؛ در کار روزانه زود خسته می کند.

انتخاب پرده بر اساس جای پنجره

جای پنجره مدل را عوض می کند. بالای سینک شید یا زبرا، نزدیک گاز مدل کم حجم، رو به آفتاب زبرا، کم نور شید روشن یا حریر دور از گاز.

جدول انتخاب سریع

شرایط مدل بهتر چرا نگذارید بالای سینک شید یا زبرا کامل جمع می شود پارچه بلند نزدیک گاز شید کم حجم ایمنی و کم چین حریر پرچین آفتاب تند زبرا تنظیم نوار نور فقط حریر کم نور شید روشن یا زبرا روشن فضا بسته نمی شود تیره ضخیم سبک کلاسیک پارچه ای کوتاه قابل شستشو ظاهر گرم مخمل و والان

اشتباه های رایج درباره انتخاب پرده آشپزخانه

پرده حریر بلند تا نزدیک گاز هم خطرناک است هم زود لک می شود. والان پرحجم سقف کوتاه آشپزخانه را پایین تر نشان می دهد و چربی می گیرد.

پارچه غیرقابل شستشو بعد از یک ماه دیگر زیبا نیست.

میله پرده نامناسب باعث می شود پرده همیشه بخشی از شیشه را بپوشاند و پنجره کوچک تر دیده شود.

کپی کردن پرده پذیرایی برای آشپزخانه، پرتکرارترین اشتباه است. سالن و آشپزخانه دو نیاز جدا دارند.

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