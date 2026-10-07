به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کتان فروش پیش از ظهر چهارشنبه در دهمین نشست قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۷ هزار و ۸۷۴ مورد بازرسی از بازار محصولات کشاورزی و واحدهای مرتبط انجام شد که ۳۴۸ مورد تخلف صنفی و ۱۸ مورد کشف کالا و قاچاق به ثبت رسید.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری، ۷۵۰۸ مورد منجر به احراز نشدن تخلف شده و میانگین تخلف‌یابی در سطح استان حدود پنج درصد بوده است.

کتان فروش تصریح کرد: بیشترین میزان تخلف‌یابی در این مدت مربوط به شهرستان دلیجان با ۱۱ درصد و کمترین میزان مربوط به شهرستان تفرش با صفر درصد بوده است.

وی ادامه داد: در ۱۴ روز مهرماه نیز ۳۹۹ عملیات بازرسی در سطح استان انجام شد که از این تعداد، ۳۵۶ مورد عدم احراز تخلف، ۳۲ مورد گزارش تخلف صنفی و مواردی نیز منجر به کشف کالا شده است و میزان تخلف‌یابی در این بازه زمانی به ۱۱ درصد رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: میزان تخلف‌یابی در مهرماه نسبت به میانگین شش ماه نخست سال، حدود شش درصد افزایش داشته و این موضوع بیانگر تشدید روند نظارت بر بازار است.

وی افزود: از ظرفیت کارشناسان گیاه‌پزشکی برای نظارت بر کلینیک‌ها و در حوزه دامپزشکی نیز برای نظارت بر کشتارگاه‌ها، مراکز تولید و بسته‌بندی و توزیع تخم‌مرغ استفاده شده است.

کتان فروش بیان کرد: با دستگاه‌های تابع و وابسته وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی نیروها و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در تقویت نظارت بر بازار هماهنگی و مکاتبات لازم انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۳ تیم ثابت بازرسی در استان فعال هستند که دو تیم در مرکز استان و در سایر شهرستان‌ها نیز یک تیم به انجام بازرسی و نظارت مشغول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به افزایش قیمت برنج و گوشت قرمز تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و گزارش رسمی مرکز آمار ایران، استان مرکزی در مردادماه کمترین نرخ تورم خوراکی‌ها را با ۳.۶ درصد داشته است.

وی افزود: در صورت اعلام نیاز شهرستان‌ها و معرفی مباشر، گوشت قرمز منجمد وارداتی با قیمت هر کیلوگرم یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تأمین و توزیع می‌شود.