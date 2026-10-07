استفاده از ظرفیت رشته هنر برای بازتاب پیامدهای مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر وحید شالچی، در نشست تبادل تفاهم‌نامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد میان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر نسل جوان اظهار کرد: مسائل و فاکتورهای اجتماعی در کشور از موضوعات بنیادینی است که اگر به درستی مدیریت نشود، تأثیرات نگران‌کننده‌ای به‌ویژه بر نسل جوان و دانشجو خواهد گذاشت؛ از این‌رو تمرکز بر این حوزه وظیفه‌ای راهبردی و ملی است.

وی با یادآوری پیشینه همکاری‌های وزارت علوم با ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه گذشته افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم علاوه بر تکالیف قانونی، با انگیزه‌ای مضاعف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در اولویت قرار داده است. محیط سراهای دانشجویی به دلیل ویژگی‌های زیست‌جمعی و کاهش نسبی نظارت‌های خانوادگی، در کنار پدیده گروه‌های هم‌سالان، نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و اقدامات ایجابی در زمینه پیشگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه جامعه دانشگاهی دو نقش هم‌زمان را در مهار آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند، تصریح کرد: هزاران دانشجو در دانشگاه‌های برتر کشور مشغول به تحصیل هستند که سکان‌داران آینده اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور خواهند بود؛ از این‌رو صیانت از این بدنه به منزله مصون‌سازی آینده کشور است. از سوی دیگر، هرگونه آسیب به این قشر، خسارتی جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد.

وی ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، قشر نخبه به دلیل تحمل فشارهای بالای درسی، استرس‌های مداوم رقابت علمی و انتظارات بالای فردی و اجتماعی، گاهی با فشارهای روانی مضاعفی روبه‌رو است که نیازمند توجه ویژه، تاب‌آوری روانی و مداخلات پیشگیرانه هدفمند است.

تولید محتوای هنری و هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت آسیب‌های اجتماعی

شالچی در بخش دیگری از سخنان خود، پتانسیل دانشکده‌های هنر را ابزاری کارآمد و کم‌هزینه برای موج‌آفرینی اجتماعی دانست و گفت: ظرفیت‌های ارزنده‌ای در دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشکده‌های هنر وجود دارد. دانشجویان رشته‌های پویانمایی، نمایشنامه‌نویسی، طراحی و تئاتر می‌توانند پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های خود را به سمت تولید محتوای جذاب، چندرسانه‌ای و آگاهی‌بخش درباره پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر سوق دهند؛ آثاری که با قابلیت انتشار گسترده، بازدهی بسیار بالاتر و هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از روش‌های سنتی دارند.

بازخوانی یک تجربه موفق: هفته مستند آسیب‌های اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بازخوانی اقدامات دهه گذشته در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری «هفته فیلم مستند آسیب‌های اجتماعی» نشان داد که تلفیق هنر و گفت‌وگو می‌تواند جریانی سازنده ایجاد کند؛ رویدادی که طی آن با رعایت حق مولف، فیلم‌های مستند مرتبط با اعتیاد هم‌زمان در دانشگاه‌های تراز اول پایتخت و مراکز استانی تا دانشگاه‌های شهرهایی چون لار، تربت‌حیدریه، سراوان و زابل با حضور دانشجویان اکران و نقد شد و فضای گفتگوی موثری پدید آورد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه یکی از ریشه‌های پناه بردن به مصرف مواد مخدر، ضعف در تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست، اظهار امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه عملیاتی بتواند با تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش تاب‌آوری روانی و اجتماعی، گامی اساسی در جهت ارتقای سلامت روان جامعه دانشگاهی کشور باشد.