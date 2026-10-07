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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

رستمی: مرزبانی خط مقدم صیانت از امنیت کشور است

رستمی: مرزبانی خط مقدم صیانت از امنیت کشور است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: مرزبانان با حضور شبانه‌روزی در خط مقدم صیانت از مرزهای ایران، نقش مهمی در حفظ امنیت جامعه ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در حضور معاون سیاسی استاندار در جمع خانواده‌های مرزبانی خراسان شمالی در تالار صدف بجنورد، مرزبانی را یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت پایدار کشور دانست.

وی در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی مرزبانان در حفظ امنیت و آرامش کشور گفت: مرزبانان در خط مقدم دفاع از امنیت کشور قرار دارند و با حضور شبانه‌روزی در نقاط مرزی، از مرزهای ایران اسلامی صیانت می‌کنند.

رستمی افزود: امنیت پایدار، حاصل تلاش مجموعه‌ای از نیروهای خدوم و فداکار است که در کنار انجام مأموریت‌های خود، از حمایت و همراهی خانواده‌هایشان نیز برخوردارند و خانواده‌های کارکنان مرزبانی در این مسیر نقش ارزشمندی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با قدردانی از خانواده‌های کارکنان مرزبانی بیان کرد: آرامش و امنیت امروز جامعه مرهون مجاهدت نیروهای مرزبانی و صبوری خانواده‌هایی است که همواره پشتیبان آنان در انجام مأموریت‌های خطیر هستند.

رستمی همچنین بر ضرورت تقویت همدلی، همکاری و پشتیبانی از مجموعه مرزبانی برای استمرار امنیت و آرامش در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6970539

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