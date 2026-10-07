اهمیت کار فرهنگی برای فلسطین در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، خالد القدومی، در مراسم رونمایی از دیوارنگاره جدید در حاشیه بزرگراه امام علی(ع) تهران، با اشاره به نقش هنر و رسانه در تبیین مسئله فلسطین، اظهار کرد: تک‌تک فعالان حوزه هنر و کار فرهنگی برای مسئله فلسطین نقش بسیار تأثیرگذاری در سطح جهان داشته‌اند.

وی افزود: امروز شاهد تغییر روایت درباره مسئله فلسطین در سطح جهانی هستیم و اصحاب رسانه، اصحاب هنر، سخن و ایده در این تغییر روایت نقش مهمی دارند.

القدومی ادامه داد: می‌توان گفت تغییر روایت از راه کار هنری، هم‌سنگ نقش نظامی در میدان است و باید از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند تشکر کرد.

نماینده جنبش حماس در ایران با قدردانی از شهرداری تهران برای اجرای این دیوارنگاره گفت: این نخستین اثر هنری نیست که در ایران و تهران برای فلسطین اجرا شده است. در شهرهای مختلف ایران نیز اقداماتی با موضوع فلسطین و غزه انجام شده و امروز شاهد اجرای اثری با همین رویکرد در تهران هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت این دیوارنگاره برای انتقال پیام فلسطین بیان کرد: این ایده می‌تواند یک الگوی مهم برای کشورهای دیگر باشد و در شهرهای کشورهای عربی و اسلامی و همچنین میان آزادگان جهان مورد استفاده قرار گیرد.

القدومی گفت: فردی که از این مسیر عبور می‌کند با دیدن این اثر به مسئله فلسطین و قدس توجه می‌کند و همین یادآوری بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به نقش هنرمندان و اهالی رسانه در حمایت از مسئله فلسطین اظهار کرد: باید از هنرمندی که این اثر را خلق کرده و همچنین اهالی رسانه که نقش مهمی در این زمینه دارند، تشکر کرد.

نماینده جنبش حماس در ایران در ادامه درباره پیشنهاد خود برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی گفت: از لحاظ هنری می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ این همان قدرت نرم و قوت نرم کار هنری است و الگویی که امروز در تهران می‌بینیم می‌تواند در پایتخت‌های کشورهای عربی و دیگر کشورها نیز اجرا شود.

القدومی با اشاره به ایستادگی مردم ایران و فلسطین گفت: استقامت مهم‌ترین مسئله است و امروز بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران، شاهد نزدیک شدن جامعه ایران و جامعه غزه هستیم.

وی افزود: امروز کودکان غزه و خان‌یونس احساس می‌کنند با مردم ایران شریک و همدل هستند و حضور مردم ایران در خیابان‌ها نیز بی‌سابقه بوده است.

نماینده جنبش حماس در ایران با اشاره به مفهوم «مظلوم مقتدر» گفت: ما مظلوم هستیم، اما مقتدر هستیم و می‌توانیم راه استقامت را ادامه دهیم تا به گفته وی، رژیم صهیونیستی شکست بخورد و کودکان و فرهنگ فلسطین نجات پیدا کنند.

القدومی در ادامه با اشاره به تحولات غزه و تداوم درگیری‌ها گفت: مسئله فلسطین برای ما شعاری نیست و مردم ایران و فلسطین در این مسیر هزینه داده‌اند.

وی تأکید کرد: ما اهل صلح هستیم، اما مشکل ما در جهان، ناامنی و تنش‌هایی است که از سوی رژیم صهیونیستی ایجاد می‌شود.