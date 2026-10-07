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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

اهمیت کار فرهنگی برای فلسطین در جهان

اهمیت کار فرهنگی برای فلسطین در جهان

نماینده جنبش حماس در ایران گفت: حضور هنری و کار فرهنگی برای مسئله فلسطین نقش بسیار تأثیرگذاری در سطح جهان داشته و امروز شاهد تغییر روایت مسئله فلسطین در میان جهانیان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد القدومی، در مراسم رونمایی از دیوارنگاره جدید در حاشیه بزرگراه امام علی(ع) تهران، با اشاره به نقش هنر و رسانه در تبیین مسئله فلسطین، اظهار کرد: تک‌تک فعالان حوزه هنر و کار فرهنگی برای مسئله فلسطین نقش بسیار تأثیرگذاری در سطح جهان داشته‌اند.

وی افزود: امروز شاهد تغییر روایت درباره مسئله فلسطین در سطح جهانی هستیم و اصحاب رسانه، اصحاب هنر، سخن و ایده در این تغییر روایت نقش مهمی دارند.

القدومی ادامه داد: می‌توان گفت تغییر روایت از راه کار هنری، هم‌سنگ نقش نظامی در میدان است و باید از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند تشکر کرد.

نماینده جنبش حماس در ایران با قدردانی از شهرداری تهران برای اجرای این دیوارنگاره گفت: این نخستین اثر هنری نیست که در ایران و تهران برای فلسطین اجرا شده است. در شهرهای مختلف ایران نیز اقداماتی با موضوع فلسطین و غزه انجام شده و امروز شاهد اجرای اثری با همین رویکرد در تهران هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت این دیوارنگاره برای انتقال پیام فلسطین بیان کرد: این ایده می‌تواند یک الگوی مهم برای کشورهای دیگر باشد و در شهرهای کشورهای عربی و اسلامی و همچنین میان آزادگان جهان مورد استفاده قرار گیرد.

القدومی گفت: فردی که از این مسیر عبور می‌کند با دیدن این اثر به مسئله فلسطین و قدس توجه می‌کند و همین یادآوری بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به نقش هنرمندان و اهالی رسانه در حمایت از مسئله فلسطین اظهار کرد: باید از هنرمندی که این اثر را خلق کرده و همچنین اهالی رسانه که نقش مهمی در این زمینه دارند، تشکر کرد.

نماینده جنبش حماس در ایران در ادامه درباره پیشنهاد خود برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی گفت: از لحاظ هنری می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ این همان قدرت نرم و قوت نرم کار هنری است و الگویی که امروز در تهران می‌بینیم می‌تواند در پایتخت‌های کشورهای عربی و دیگر کشورها نیز اجرا شود.

القدومی با اشاره به ایستادگی مردم ایران و فلسطین گفت: استقامت مهم‌ترین مسئله است و امروز بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران، شاهد نزدیک شدن جامعه ایران و جامعه غزه هستیم.

وی افزود: امروز کودکان غزه و خان‌یونس احساس می‌کنند با مردم ایران شریک و همدل هستند و حضور مردم ایران در خیابان‌ها نیز بی‌سابقه بوده است.

نماینده جنبش حماس در ایران با اشاره به مفهوم «مظلوم مقتدر» گفت: ما مظلوم هستیم، اما مقتدر هستیم و می‌توانیم راه استقامت را ادامه دهیم تا به گفته وی، رژیم صهیونیستی شکست بخورد و کودکان و فرهنگ فلسطین نجات پیدا کنند.

القدومی در ادامه با اشاره به تحولات غزه و تداوم درگیری‌ها گفت: مسئله فلسطین برای ما شعاری نیست و مردم ایران و فلسطین در این مسیر هزینه داده‌اند.

وی تأکید کرد: ما اهل صلح هستیم، اما مشکل ما در جهان، ناامنی و تنش‌هایی است که از سوی رژیم صهیونیستی ایجاد می‌شود.

کد مطلب 6970547

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