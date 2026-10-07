رویدادهای گردشگری اصفهان نباید به چند روز برنامه محدود شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در میز گردشگری با اشاره به ظرفیت گسترده اصفهان در برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تخصصی اظهار کرد: امروز بسیاری از دستگاه‌ها در استان به موضوع رویدادها ورود کرده‌اند و اگر این ظرفیت به شکل هدفمند مدیریت شود، می‌تواند به یکی از پیشران‌های گردشگری اصفهان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برگزاری هر رویداد بزرگ می‌تواند فرصتی برای معرفی چهره واقعی اصفهان باشد، افزود: نباید نگاه ما به رویدادها صرفاً معطوف به برگزاری مراسم باشد؛ بلکه باید از ابتدا مشخص کنیم این رویداد چه میزان گردشگر جذب می‌کند، چه اثری بر اقتصاد شهر دارد و چگونه می‌توان از حضور مهمانان برای معرفی ظرفیت‌های استان استفاده کرد.

رویداد ملی، منتقد نمی‌خواهد حامی می‌خواهد

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌ای تنها یک اتفاق فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند آثار قابل توجهی در حوزه گردشگری، اقتصاد شهری و معرفی ظرفیت‌های اصفهان داشته باشد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: برگزاری یک رویداد ملی هزینه و ظرفیت قابل توجهی می‌طلبد و وقتی مجموعه‌ای مسئولیت اجرای چنین برنامه‌ای را می‌پذیرد، سایر دستگاه‌ها نباید صرفاً در جایگاه منتقد قرار گیرند، بلکه باید برای رفع مشکلات و موفقیت آن پای کار باشند.

وی با اشاره به همکاری بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در برگزاری جشنواره کودک و نوجوان گفت: حضور هنرمندان، عوامل تولید آثار، مهمانان داخلی و خارجی و خانواده‌ها در این رویداد یک فرصت مهم برای شهر اصفهان است و باید بتوانیم این فرصت را به معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان پیوند بزنیم.

بخش خصوصی از تماشاگر به بازیگر گردشگری تبدیل شود

استاندار اصفهان بر ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی به حوزه رویدادهای گردشگری تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی، مجموعه‌های صنعتی، بنگاه‌های اقتصادی، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و دیگر فعالان بخش خصوصی ظرفیت‌هایی هستند که باید به شکل سازمان‌یافته در رویدادها مشارکت کنند.

وی افزود: برگزاری رویداد زمانی می‌تواند برای شهر ارزش اقتصادی ایجاد کند که زنجیره خدمات آن نیز فعال شود؛ از اقامت و پذیرایی گرفته تا حمل‌ونقل، برنامه‌های فرهنگی، بازدید از جاذبه‌ها و خرید صنایع‌دستی، همه باید در یک برنامه منسجم دیده شوند.

جمالی‌نژاد همچنین مسابقات مهارت و رویدادهای مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای را از جمله برنامه‌هایی دانست که می‌توانند به جذب گردشگر منجر شوند و اظهار کرد: برخی رویدادها ذاتاً ظرفیت گردشگری دارند و باید برای توسعه آنها برنامه‌ریزی کرد تا حتی امکان تبدیل شدن به رویدادهای بین‌المللی را پیدا کنند.

رسانه باید از ابتدای رویداد پای کار باشد

وی نقش رسانه‌ها در تبدیل یک رویداد به جریان گردشگری را مهم دانست و گفت: رسانه نباید زمانی وارد میدان شود که رویداد به پایان رسیده است، بلکه باید از مرحله برنامه‌ریزی در جریان قرار گیرد تا بتواند ظرفیت‌های رویداد را به‌درستی برای مردم و مخاطبان معرفی کند.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان در آبان‌ماه افزود: این نمایشگاه نیز نباید صرفاً یک برنامه نمایشگاهی تلقی شود، بلکه باید از ظرفیت آن برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، صنایع‌دستی، خدمات و ظرفیت‌های اقتصادی استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است مهمان داخلی یا خارجی وارد اصفهان شود، کیفیت میزبانی باید در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد؛ هتل، رستوران، غذای سنتی، حمل‌ونقل، برنامه‌های فرهنگی و نحوه معرفی جاذبه‌های استان همگی بخشی از تجربه گردشگر هستند.

پایان جلسات بی‌نتیجه؛ آغاز مسئولیت‌های مشخص

جمالی‌نژاد با انتقاد از موازی‌کاری و جلسات متعدد بدون خروجی عملیاتی گفت: برای پیشبرد برنامه‌های گردشگری باید مسئولیت هر دستگاه به‌صورت روشن تعیین شود و هر مجموعه وظیفه‌ای را که بر عهده می‌گیرد تا پایان دنبال کند.

وی افزود: دستگاه‌های ذی‌نفع نیز باید متناسب با ظرفیت خود در تأمین هزینه‌ها و اجرای برنامه‌ها مشارکت کنند تا مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها معطل نماند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: به جای آنکه برای هر موضوع چندین جلسه برگزار شود و در نهایت اقدام مشخصی صورت نگیرد، باید کارگروه‌های عملیاتی تشکیل شود، وظایف مشخص باشد و روند اجرای برنامه‌ها به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است رویدادی در اصفهان برگزار شود، همه مجموعه‌های مرتبط باید حامی آن باشند؛ نقد زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که همراه با پیشنهاد و مشارکت برای حل مسئله باشد.

جمالی‌نژاد هدف از برگزاری میز گردشگری را ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی و رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: باید تلاش کنیم رویدادهای اصفهان از یک برنامه مقطعی فراتر بروند و به فرصتی پایدار برای رونق گردشگری، معرفی توانمندی‌های استان و جذب مسافر و گردشگر تبدیل شوند.