به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی صبح چهارشنبه در جمع هنرمندان با اشاره به نقش هنر در ثبت رویدادهای مهم اجتماعی و تاریخی اظهار کرد: هنرمندان متعهد مازندران در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف هنری، بخش‌هایی از فرهنگ، هویت و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده‌اند.

وی افزود: در جریان وقایع اخیر و در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجموعه گسترده‌ای از روایت‌های مردمی توسط نویسندگان و هنرمندان استان ثبت و ضبط شده است.

رئیس حوزه هنری مازندران با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ روایت از این رویدادها گردآوری شده است، گفت: این روایت‌ها با قلم نویسندگان مازندرانی به رشته تحریر درآمده و مجموعه آنها در قالب یک کتاب در حال آماده‌سازی و چاپ است.

معصومی گرجی ادامه داد: در کنار این مجموعه مکتوب، چند اثر مستند و همچنین گزارش‌های تصویری و نوشتاری از حضور و اجتماعات مردم در شب‌های مختلف، آیین‌های وداع و مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تولید شده است.

وی با اشاره به نقش هنرمندان در عرصه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: هنرمندان استان تلاش کرده‌اند با زبان هنر، ابعاد مختلف رویدادهای اخیر، ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های اخیر را برای مخاطبان تبیین کنند.

رئیس حوزه هنری مازندران افزود: بخشی از این فعالیت‌ها نیز در قالب آثار تجسمی و ادبی از جمله طراحی پوستر، کارتون، کاریکاتور، نقالی و شعر شکل گرفته و هر یک از این آثار تلاش دارد تصویری از نگاه و احساس جامعه هنری نسبت به تحولات و رویدادهای مهم کشور ارائه دهد.

معصومی گرجی با تأکید بر اهمیت ثبت هنری وقایع معاصر اظهار کرد: روایت‌هایی که امروز توسط هنرمندان تولید می‌شود، بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی جامعه را شکل می‌دهد و می‌تواند برای نسل‌های آینده به‌عنوان سندی از باورها، تجربه‌ها و آرمان‌های مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.