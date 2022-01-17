به گزارش خبرگزاری مهر مرکز قرآن کریم وابسته به مجتمع علمی قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عباس (ع) طرح ملی تخصصی الکفیل را با مشارکت ۲۶۹ دانشجو از کربلا و استان‌های دیگر عراق به راه انداخته است.

این طرح ملی بزرگ‌ترین طرح آموزشی است که شامل دروس فشرده در احکام تلاوت، روخوانی قرآن، وقف و ابتداء، علوم قرآن و روش‌های تدریس است.

مراسم افتتاحیه این طرح ملی در سالن امام حسن (ع) در آستان مقدس عباسی آغاز شد. دکتر رافع العامری، قاری عراق تلاوت قرآن مراسم افتتاحیه را برعهده داد. سپس مهندس عباس موسی، دبیرکل آستان مقدس عباسی و دکتر احمد شیخ علی، رئیس مجتمع علمی قرآن کریم درباره این طرح ملی بزرگ و اهمیت آموزش و فراگیری قرآن کریم سخنرانی کردند.

موسی افزود: خدمت و نشر علوم و معارف قرآنی از اولویت‌های آستان مقدس عباسی است و مجتمع علمی تلاش‌های بسیاری در خدمت به ثقلین انجام داده است.

دکتر شیخ علی نیز نسبت به خطرات و چالش‌های فکری که جامعه با آن مواجه است، هشدار داد و تاکید کرد: اهمیت قرآن کریم در مقابله با این خطر است.

شیخ حواد النصراوی، مدیر مرکز قرآن کریم گفت: این طرح ملی برای ساخت نسل قرآنی و حمایت از قرآن طراحی شده است تا آن را در قالب یک طرح یکپارچه توسعه داده شود. این طرح یکپارچه شامل بیش از ۷۰ ساعت آموزش دوره‌های متعدد قرآنی از جمله احکام تلاوت، تجوید و نغمه‌های قرآنی است.