به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اجرای طرح «چشم‌روشنی» را برای حمایت از مادران ساکن پایتخت که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شده است، آغاز کرد. در این طرح، حساب شهرزاد مادران واجد شرایط از بدو تولد تا دو سالگی کودک، هر ماه شارژ می‌شود و اعتبار آن برای خرید اقلام ضروری کودک، کالاهای اساسی، خدمات فرهنگی، گردشگری، سلامت و برخی خدمات شهری قابل استفاده است. این حمایت به‌صورت اعتبار هدفمند ارائه می‌شود و وجه نقد یا مبلغی به حساب بانکی مادران واریز نخواهد شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در برنامه «صبحانه ایرانی» درباره این طرح گفت: «نام این طرح چشم‌روشنی است؛ هم یک سنت ایرانی برای تبریک قدوم نورسیده‌هاست و هم مفهوم قرآنی روشنی چشم و خوشدلی از سوی فرزندان را در خود دارد.»

به گفته شهردار تهران، کودکان تازه‌متولدشده «نوشهروندان شهر تهران، نورچشم و نویدبخش آینده این شهر» هستند و طرح چشم‌روشنی با همین نگاه طراحی شده است؛ هدیه‌ای از سوی شهر به خانواده‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند.

طرح چشم‌روشنی در نخستین مرحله برای هزار نفر به‌صورت آزمایشی و طی دو هفته اجرا می‌شود. پس از پایان این مرحله و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، مادران واجد شرایط به‌تدریج وارد طرح خواهند شد. ثبت‌نام و فعال‌شدن خدمات برای همه مشمولان به‌صورت یک‌باره انجام نمی‌شود و ورود افراد بر اساس تکمیل فرایند احراز هویت و ظرفیت خدمات صورت می‌گیرد.

جامعه هدف طرح، مادران ساکن تهران هستند که فرزند آن‌ها در سال ۱۴۰۵ متولد شده باشد. برآورد اولیه شهرداری نشان می‌دهد تعداد کودکان متولدشده در این سال حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر خواهد بود. بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۳۰ هزار کودک متولد تهران ثبت شده و به‌طور میانگین هر ماه حدود پنج هزار نوزاد جدید به این جامعه اضافه می‌شود.

اعتبار طرح چگونه استفاده می‌شود؟

اعتبار پایه این طرح ماهانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در حساب شهرزاد مادران شارژ می‌شود. از این اعتبار، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید کالاها و اقلام ضروری، ۵۰۰ هزار تومان برای خدمات فرهنگی و ۵۰۰ هزار تومان برای خدمات سلامت و درمان اختصاص دارد. برای مادران متعلق به سه دهک پایین درآمدی، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه در نظر گرفته شده و مجموع اعتبار ماهانه آنان به ۴ میلیون تومان می‌رسد.

زاکانی درباره ماهیت این حمایت گفت: این هدیه پول نقد نیست؛ بسته‌ای خدمتی و ترکیبی است که خرید آنلاین از تره‌بار و شهروند و خدمات فرهنگی، گردشگری و سلامت را شامل می‌شود.

اعتبار طرح امکان برداشت نقدی ندارد و به حساب بانکی منتقل نمی‌شود. مادران می‌توانند آن را در خدمات و مراکز مشخصی که در چارچوب طرح تعریف شده است، مصرف کنند. به گفته شهردار تهران، خانواده‌ها خودشان درباره نحوه استفاده از بسته تصمیم می‌گیرند و «حسب نیاز و تمایل خود» از خدمات آن بهره خواهند برد.

در مرحله نخست، اعتبار شهرزاد برای خرید از فروشگاه‌های شهروند، خرید حضوری و آنلاین از میادین میوه و تره‌بار و استفاده از پردیس‌های سینمایی قابل استفاده خواهد بود. در ادامه، خدمات «شهر سالم» و برخی خدمات فرهنگی از جمله باغ کتاب و برج میلاد نیز به مجموعه خدمات طرح اضافه می‌شوند. زمان فعال‌شدن هر بخش از طریق مسیرهای رسمی شهرداری و اپلیکیشن شهرزاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرایط ثبت‌نام و احراز هویت

برای ثبت‌نام، مادر باید وارد اپلیکیشن شهرزاد شود و بخش مربوط به طرح «چشم‌روشنی» را انتخاب کند. سپس اطلاعات مادر و کودک بررسی و فرایند احراز هویت انجام می‌شود. تأیید محل سکونت از طریق مدارکی مانند سند یا اجاره‌نامه و تأیید تولد کودک از طریق گواهی صادرشده در بیمارستان انجام خواهد شد. پس از تأیید اطلاعات و تکمیل ثبت‌نام، اعتبار ماهانه در حساب شهرزاد فعال می‌شود. در کنار اعتبار دیجیتال، صدور کارت فیزیکی نیز در برنامه اجرایی طرح قرار دارد. بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، این کارت طی سه ماه آینده صادر و به نشانی منزل مادران ارسال خواهد شد. تا زمان آماده‌شدن کارت، استفاده از حمایت از طریق حساب شهرزاد انجام می‌شود.

زاکانی در توضیح فلسفه طرح گفت: هر شهروند برای استفاده از خدمات شهرداری، از حمل‌ونقل و مسکن تا کسب‌وکار و دیگر خدمات، سهمی از شهر دارد. شهرداری تهران حق این شهروندان کوچک را به رسمیت می‌شناسد و به آن‌ها خیرمقدم می‌گوید.

در این چارچوب، چشم‌روشنی برنامه‌ای برای ارائه حمایت پس از تولد کودک است. معیار ورود به طرح، تولد فرزند در سال ۱۴۰۵، سکونت در تهران و احراز اطلاعات است. موضوع اصلی برنامه، کاهش بخشی از هزینه‌های مشخص و آسان‌ترکردن دسترسی مادر و کودک به کالاها و خدمات شهری در دو سال نخست زندگی است.

شهردار تهران همچنین تأکید کرد: حال خوب مادر باعث می‌شود حال همه خانواده خوب باشد و خانواده دوام و غنای بیشتری تجربه کند.» او حمایت از خانواده و مادران را محدود به بسته چشم‌روشنی ندانست و به مناسب‌سازی هزار نقطه برای استفاده آسان‌تر مادران و کودکان از شهر و ایجاد اتاق‌های مادر و کودک در ۱۲۰ نقطه پرتردد تهران اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی درباره مراحل ورود به طرح، مدارک مورد نیاز، زمان فعال‌شدن خدمات و نحوه استفاده از اعتبار، از طریق اپلیکیشن شهرزاد و کانال‌های رسمی شهرداری تهران منتشر می‌شود.