دیزل ژنراتور پرکینز ساخت کجاست؟ راهنمای بررسی کشور سازنده موتور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پرکینز برندی با خاستگاه انگلیسی است، اما کشور تولید همه موتورهای آن انگلستان نیست. برای پاسخ دقیق به اینکه یک دیزل ژنراتور پرکینز ساخت کجاست، باید موتور همان دستگاه را بررسی کرد؛ نام برند، کشور فروشنده یا محل ارسال کالا پاسخ کافی نمی‌دهد. از طرف دیگر، کشور تولید موتور ممکن است با محل مونتاژ مجموعه دیزل ژنراتور متفاوت باشد.

این تفاوت هنگام انتخاب دیزل ژنراتور پرکینز اهمیت پیدا می‌کند؛ به‌خصوص وقتی در آگهی یا پیش‌فاکتور فقط عبارت «پرکینز انگلیس» دیده می‌شود. خریدار باید بداند این عبارت به خاستگاه برند اشاره دارد یا ادعایی درباره موتور مشخصی است که تحویل خواهد گرفت. راه بررسی، تطبیق مشخصات دستگاه و مدارک آن است.

پرکینز فقط در انگلستان تولید نمی‌شود

طبق اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی پرکینز، این شرکت در بریتانیا، چین، هند، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مراکز تولید دارد. بنابراین انگلیسی بودن برند را نمی‌توان به کشور تولید تمام موتورهای آن تعمیم داد. همچنین این فهرست به معنی تولید هر مدل در همه این مناطق نیست؛ کشور تولید موتور موردنظر باید جداگانه بررسی شود.

پرکینز در توضیح شبکه تولید جهانی خود، بر یکسان بودن استانداردهای کیفیت در کارخانه‌هایش تأکید می‌کند. در نتیجه، تولید در یک کارخانه رسمی خارج از انگلستان، به‌خودی‌خود نشانه تقلبی بودن موتور نیست. در مقابل، ادعای «ساخت انگلیس» هم جای بررسی هویت موتور و وضعیت دستگاه را نمی‌گیرد.

این توضیح در صفحه «شبکه تولید جهانی پرکینز» منتشر شده است.

کشور تولید موتور با محل مونتاژ دستگاه چه تفاوتی دارد

دیزل ژنراتور یک مجموعه است که موتور، آلترناتور، سیستم کنترل و تجهیزات جانبی در آن کنار هم قرار می‌گیرند. پرکینز نام سازنده موتور است و لزوماً نام سازنده تمام اجزای دستگاه نیست. برای روشن شدن منشأ مجموعه، این موارد را جدا کنید:

خاستگاه برند موتور: برند از کجا شروع شده و متعلق به چه سازنده‌ای است.

کشور تولید موتور: موتور مشخصِ نصب‌شده روی دستگاه در کجا تولید شده است.

سازنده و کشور تولید آلترناتور: بخش تولیدکننده برق چه مشخصاتی دارد.

محل کوپله و مونتاژ: اتصال موتور و آلترناتور و تکمیل مجموعه کجا انجام شده است.

برای مثال، در یک حالت فرضی ممکن است موتور تولید یک کارخانه رسمی پرکینز باشد، آلترناتور از سازنده دیگری تأمین شود و مونتاژ نهایی در ایران انجام گیرد. در چنین حالتی، عنوان کلی «ژنراتور انگلیسی» اطلاعات کافی درباره همه اجزا نمی‌دهد. بهتر است هر بخش در پیشنهاد فروش به‌صورت مستقل معرفی شود.

بررسی کشور سازنده موتور را از کجا شروع کنیم؟

نقطه شروع، دریافت مشخصات موتور همان دستگاهی است که قرار است تحویل بگیرید. از فروشنده تصویر خوانای پلاک مشخصات، مدل کامل و شماره سریال موتور را بخواهید. عکس کاتالوگ یا تصویر دستگاهی مشابه، جای مدارک دستگاه مورد معامله را نمی‌گیرد.

پرکینز شماره سریال را شناسه اختصاصی موتور معرفی می‌کند که اطلاعاتی مانند کشور و سال تولید، پیکربندی و قطعات موتور را برای شبکه خدمات آن قابل شناسایی می‌سازد. این توضیح، نقش شماره سریال را روشن می‌کند؛ اما به معنی آن نیست که هر شماره درج‌شده روی یک پلاک، به‌تنهایی اصالت موتور را ثابت کند.

شرح این موضوع در بخش «قطعات و خدمات پرکینز» آمده است.

اگر کشور تولید برای قرارداد اهمیت دارد، از فروشنده بخواهید ادعای خود را با مدرک قابل تطبیق یا پاسخ قابل پیگیری از سازنده یا شبکه رسمی خدمات پشتیبانی کند. مشخصات مدرک باید با مدل و شماره سریال موتور مورد معامله هماهنگ باشد. وجود یک لوگو، برچسب یا گواهی عمومی کافی نیست.

چه مدارکی را پیش از خرید دریافت کنیم؟

برای کاهش ابهام، مدارک را پیش از پرداخت نهایی دریافت و هنگام تحویل دوباره با دستگاه تطبیق دهید. چک‌لیست زیر یک پیشنهاد عملی برای خرید است و جای بررسی فنی موتور را نمی‌گیرد.

مدرک یا اطلاعات موضوعی که باید تطبیق دهید پلاک و شماره سریال موتور هماهنگی مشخصات با موتور قابل تحویل مدرک مربوط به کشور تولید ارتباط مدرک با همین موتور و قابلیت پیگیری ادعا مشخصات آلترناتور سازنده، مدل و اطلاعات پلاک مستقل از موتور پیش‌فاکتور و قرارداد کشور تولید ادعاشده، محل کوپله و وضعیت نو یا کارکرده شرایط ضمانت و تحویل مسئول ارائه خدمات، محدوده تعهد و مدارک تحویل



در صورت اختلاف میان پلاک، پیش‌فاکتور و مدارک، ابتدا توضیح مستند بخواهید. ناخوانا بودن پلاک یا ندادن تصویر دستگاه، دلیل کافی برای صدور حکم قطعی درباره اصالت نیست؛ بااین‌حال، ابهامی است که باید پیش از تصمیم نهایی برطرف شود. ادعای شفاهی را نیز به مشخصات مکتوب قرارداد تبدیل کنید.

آیا کشور تولید به‌تنهایی کیفیت و قیمت را تعیین می‌کند؟

کشور تولید بخشی از اطلاعات خرید است، اما برای ارزیابی کل دیزل ژنراتور کافی نیست. مدل موتور، وضعیت نو یا کارکرده، مشخصات آلترناتور، کیفیت مونتاژ و شرایط خدمات باید هم‌زمان بررسی شوند. حتی تأیید منشأ موتور، وضعیت سایر اجزای مجموعه را مشخص نمی‌کند.

اگر دو پیشنهاد قیمت متفاوت‌اند، ابتدا بررسی کنید مربوط به مجموعه‌های هم‌مشخصات هستند یا نه. تفاوت تجهیزات، وضعیت دستگاه و تعهدات فروشنده می‌تواند مقایسه را تغییر دهد. بدون بررسی این موارد، نسبت دادن تمام اختلاف قیمت به کشور تولید نتیجه قابل اتکایی ندارد.

پیش از استعلام از فیوژن چه اطلاعاتی آماده کنیم؟

برای درخواست بررسی و استعلام از فیوژن پاور، علاوه بر توان و نوع کاربرد، کشور تولید مورد انتظار و مدارک موردنیازتان را مشخص کنید. سپس بخواهید مدل موتور، مشخصات آلترناتور، محل کوپله و شرایط ضمانت در پیشنهاد فروش جداگانه نوشته شوند.

پاسخ دقیق به «دیزل ژنراتور پرکینز ساخت کجاست؟» از بررسی موتور مشخص و مدارک قابل تطبیق آن به دست می‌آید. پیش از خرید، نام کشور را از یک عبارت تبلیغاتی به اطلاعات روشن و قابل پیگیری تبدیل کنید؛ اطلاعاتی که هنگام تحویل هم بتوان آن را با دستگاه تطبیق داد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.