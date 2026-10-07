کاهش ویزیت سطح یک در دلفان با اجرای طرح پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیف در وبینار کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گزارشی از وضعیت اجرای این برنامه در شهرستان منتخب دلفان ارائه کرد و اظهار داشت: بررسی شاخص‌های ارجاع و تغییرات عملکردی نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد برخی شاخص‌ها با تغییرات قابل توجهی همراه بوده‌اند.

کاهش ویزیت سطح یک در دلفان

وی افزود: تعداد ویزیت‌های سطح یک از ۲ هزار و ۳۲۳ مورد به ۲ هزار و ۹۵ مورد کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۲۲۸ موردی، معادل ۹.۸۱ درصد است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در مقابل، تعداد ارجاع‌ها ۵۲ مورد، نوبت‌گیری ۲۷ مورد و ویزیت سطح دو ۱۵ مورد افزایش داشته است.

افزایش نرخ ارجاع در لرستان

سیف با اشاره به تغییرات شاخص‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: نرخ ارجاع ۴.۱۸ واحد درصد افزایش یافته و نرخ نوبت‌گیری نیز ۳.۵۱ واحد درصد کاهش داشته است؛ در حالی که نرخ ویزیت سطح دو تقریباً ثابت مانده است.

وی گفت: میزان ارجاع در لرستان بیشتر از میانگین کشوری است و به حدود ۲۰ درصد می‌رسد که پنج درصد بالاتر از میانگین کشور است.

اختلال سامانه سیب در روند نوبت‌دهی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از عوامل مهم در کاهش مراجعات و افت نوبت‌گیری را اختلال‌های ایجادشده پس از به‌روزرسانی سامانه «سیب» عنوان کرد و افزود: بسته شدن سامانه به دلیل خطای نوبت‌دهی، بر روند ارائه خدمات تأثیرگذار بوده است.

سیف محدودیت ظرفیت متخصصان، به‌ویژه متخصص قلب، در مقایسه با تعداد ارجاعات را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: مشکلات مربوط به مسیرهای ارجاع به بخش خصوصی نیز از سوی شبکه بهداشت و درمان دلفان به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در این روند گزارش شده است.

وضعیت ویزیت بهتر از میانگین کشوری است

وی با بیان اینکه وضعیت لرستان از نظر ویزیت بهتر از میانگین کشوری است، اظهار کرد: با تقویت خدمات پاراکلینیک و توجه بیشتر به اجرای نظام ارجاع در سطح مراکز، می‌توان به اصلاح فرآیندها امیدوار بود و زمینه اجرای دقیق‌تر این برنامه و ارتقای جایگاه استان در سطح کشور را فراهم کرد.

بررسی عملکرد مراکز دلفان و زیرساخت‌های ارجاع

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه گزارشی از مقایسه عملکرد مراکز دلفان در سطوح یک و دو، ظرفیت‌های تخصصی و زیرساخت‌های ارجاع، وضعیت نیروی انسانی پایگاه‌های پزشکی خانواده، تفاهم‌نامه‌ها و پرداختی‌ها، مباحث بیمه‌ای و جایگاه دلفان در مقایسه با سایر شهرستان‌های منتخب اجرای طرح ارائه کرد.

وی همچنین وضعیت دارو و خدمات پاراکلینیک در دلفان را از ابتدای فروردین تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تشریح و بر ضرورت رفع نواقص موجود بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با لحاظ انتساب جمعیتی تأکید کرد.