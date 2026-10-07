  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

دانش‌آموز کردستانی رتبه دوم کشور در قرائت ترتیل قرآن را کسب کرد

دانش‌آموز کردستانی رتبه دوم کشور در قرائت ترتیل قرآن را کسب کرد

سنندج- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان گفت: دانش‌آموز کردستانی در مسابقات قرآن کریم دانش‌آموزان کشور در رشته قرائت ترتیل موفق به کسب رتبه دوم شد.

نعمت‌الله مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش‌آموز کردستانی با درخشش در مسابقات قرآن کریم دانش‌آموزان کشور، موفق به کسب رتبه دوم رشته قرائت ترتیل شد.

وی با تبریک این موفقیت بیان کرد: کسب این عنوان، بیانگر ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

وی افزود: موفقیت صهیب عبدالله‌زاده در سطح ملی، مایه افتخار مجموعه تعلیم و تربیت کردستان بوده و نشان می‌دهد توجه به فعالیت‌های قرآنی و پرورشی می‌تواند زمینه بروز استعدادهای دانش‌آموزان استان را فراهم کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان این موفقیت را به صهیب عبدالله‌زاده، خانواده وی و جامعه فرهنگیان استان تبریک گفت و از تلاش این دانش‌آموز در مسیر فراگیری و ترویج فرهنگ قرآنی قدردانی کرد.

کد مطلب 6970670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها