به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد فکاری، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب امروز دوشنبه در نشست توسعه سامانههای آبیاری هوشمند در محل همایش های اتاق اصناف ایران گفت: موضوع مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری مصرف آب باید یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری بخش کشاورزی باشد، زیرا پایداری تولید و امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیمی با نحوه استفاده از منابع آب دارد.
وی با اشاره به این که از ۱۰۳ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر در کشور حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی برداشت میشود، اظهار کرد: با این حجم از آب و تولیدات کشاورزی، ماده خشکی که به ازای هر متر مکعب آب تولید میشود ۱.۴ کیلوگرم است در حالی که در سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱ باید این عدد به ۲.۶ کیلوگرم ماده خشک به ازای مصرف هر مترمکعب آب برسد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تصریح کرد: دستیابی به این هدف به معنای افزایش قابل توجه میزان تولید به ازای هر واحد آب مصرفی است و تحقق آن نیازمند مجموعهای از اقدامات در حوزه سیاستگذاری، اصلاح الگوی کشت، مدیریت مزرعه، استفاده از ارقام مناسب، بهبود روشهای آبیاری و مهمتر از همه توسعه فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیند مصرف آب است.
وی ادامه داد: در همین سند، علاوهبر افزایش بهرهوری آب، کاهش مصرف آب بخش کشاورزی از حدود ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب و افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۰ درصد تا افق ۱۴۱۱ هدفگذاری شده است.
فکاری افزود: ما معتقدیم آبیاری هوشمند در بخش کشاورزی باید توسعه یابد و این توسعه اثرات مستقیم بر تولید و عرضه مواد غذایی، افزایش درآمد کشاورزان، رونق کسب و کار و بهبود تراز تجاری میشود.
وی با بیان این که هدف برگزاری این نشست، ایجاد هم افزایی میان سیاستگذاران، سیاستپذیران، متخصصان فنی و کشاورزان برای گذار به آبیاری هوشمند است، گفت: مسئله مهمی که در گذار به آبیاری هوشمند و انتقال فناوریها وجود دارد، مدت زمانی است که فناوریها از سطح مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به مزارع منتقل میشوند.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب افزود: یکی از اهداف این نشست نیز انتقال دسنتاوردهای دانشمندان پیشرو در سطح مزارع است و این که چقدر طول میکشد که از آبیاری سنتی به آبیاری هوشمند تبدیل شود.
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