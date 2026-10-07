فاطمی: پلیس جامعه اسلامی متخلق به صفات انسانی و اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در دیدار فرماندهی و جمعی از معاونین و کارکنان نیروی انتظامی استان به مناسبت هفته فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای نیروی انتظامی و اشاره به اینکه اغتشاشات دی‌ماه یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب و به تعبیر رهبر شهیدمان یک شبه‌کودتا بود، اظهار کرد: عده‌ای فریب‌خورده که بر اثر تبلیغات سوء و سمپاشی دشمن تحت تأثیر قرار گرفته و مملو از نفرت بودند، صحنه‌های وحشتناکی خلق کردند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تاریخ مملو از این دست اتفاقات و خرابکاری‌ها بوده است، ادامه داد: با مطالعه تاریخ اسلام متوجه می‌شویم که نوه پیامبر اسلام (ص) نیز مرد هجمه کسانی قرار می‌گیرند که تحت تأثیر تبلیغات سوء بودند.

فاطمی با تأکید بر اینکه در جریان اغتشاشات دی‌ماه و فتنه‌های قبلی نیروهای انتظامی در سینه ماجرا بودند، بیان کرد: این افراد استوار و محکم ایستادند و افتخار آفریدند و از اسلام و انقلاب حفاظت کردند.

وی با یادآوری اینکه اغتشاشگران در کودتای دی‌ماه مقابل دین و قرآن و اسلام قرار گرفتند، ادامه داد: در این راستا دیدیم که مساجد و اماکن مقدس را به آتش کشدند و قرآن‌سوزی کردند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی زحمات و تلاش‌های فراوان در اغتشاشات سال گذشته داشت، گفت: این را هم می‌دانیم که حق‌الزحمه کارکنان انتظامی حق مطلب را ادا نمی‌کند اما این عزیزان با اصالت و نجابت و شرافت، متعهدانه و خالصانه خدمت می‌کنند.

فاطمی با تصریح اینکه فرصت‌طلبان در کمین‌اند تا به کشور و ملت آسیب بزنند، افزود: لذا بیداری و هوشیاری، دقت نظر و اشراف کامل نیروی انتظامی در این برهه حساس بسیار مهم است.

امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: پلیس جمهوری اسلامی متخلق به صفات انسانی و اخلاقی بوده و کارکنان آن انسان‌هایی پاک و پاکدست، متواضع و فرتن‌اند و برای مردم پدری می‌کنند.

فاطمی با تأکید بر اینکه الگوی کارگزاران و نیروهای انتظامی مالک اشتر است، گفت: این شخصیت نامش لرزه بر اندام دشمن می‌انداخت اما مجسمه تواضع و فروتنی بود.