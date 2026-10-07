امجدیان: پلیس پیش از اقدامات سلبی به دنبال اقدامات ایجابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین امجدیان ظهر چهارشنبه در دیدار فرماندهی و جمعی از کارکنان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت هفته فراجا با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، اظهار کرد: ما کاهش ۴۲ درصدی تصادفات درون‌شهری و ۱۳ درصدی تصادفات منجر به فوت برون‌شهری را شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در حوزه پلیس آگاهی نیز این استان در بخش اشراف فرماندهی رتبه اول کشور کسب کرد، ادامه داد: افزایش ۲۲ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته، افزایش ۴۸ درصدی دستگیری، افزایش ۷۵ درصدی کشف و وقوع و بازگرداندن اموال به دست صاحبان از دیگر دستاوردهای فراجا بوده است.

امجدیان از فعالیت مشاوران این نهاد که منجر به کاهش پرونده اختلافات شد خبر داد و افزود: این دست اقدامات باعث افزایش موارد صلح و سازش شد؛ در حوزه کشفیات مواد مخدر بالغ بر چهار تن کشف شد که گویای اقدامات خوب این حوزه و افزایش ۲۰۰ درصدی کشفیات است.

وی یادآور شد: دستگیری بیش از ۲۵۰۰ مجرم و معتادین متجاهر در شش ماهه اول، تحویل بیش از ۹۳ درصد اموال مکشوفه مردم و کاهش چهار درصدی وقوع جرائم سایبری در استان گواه دانش خوب فراجا در این حوزه است.

امجدیان با اشاره به پرونده‌های احتکار در استان، تصریح کرد: در پی اقدامات خوب فراجا شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی کشفیات احتکار در استان بودیم که پرونده‌های قضایی آنها تشکیل شده است.

وی با اشاره به ثبت بالغ بر ۶۰۰ مورد تقدیر از عوامل انتظامی استان توسط مردم، بیان کرد: این رقم گواه خدمت شایسته نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف بوده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر حضور مؤثر و هدفمند پلیس در خیابان در بحبوحه اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، گفت: همه ما در مرکز استان و شهرستان‌ها وظیفه خود می‌دانستیم که حضور میدانی داشته باشیم و اجازه عرض اندام به فرصت‌طلبان ندهیم که بالغ بر ۱۰۰ شب این حضور و رصد و مدیریت خیابان انجام گرفت.

امجدیان ادامه داد: در سایه این اقدامات، با وجود اغتشاشات خیابانی در نقاط مختلف استان، کمترین تلفات را داشتیم و آمار جانباختگان با وجود این اتفاقات گسترده و خرابکاری فتنه‌گران، ۲۳ نفر بود.

وی با تصریح اینکه پلیس پیش از اقدامات سلبی به دنبال اقدامات ایجابی است، افزود: پلیس همواره به دنبال علاج واقعه پیش از وقوع است و تلاش داریم کارهایمان ایجابی باشد؛ در منکراتی همچون بی‌حجابی یا سگ‌گردانی باید طوری عمل کنیم که ریشه این معضلات را خشک کنیم یعنی امکان وقوع این منکرات همچون فروش غذای سگ یا فروش پوشاک ناهنجار را به حداقل برسانیم.