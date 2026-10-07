جهش ۳۰۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در اصفهان و رصد انبارها

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص استان اصفهان در ماه‌های ابتدایی سال و همزمانی آن با جنگ رمضان اظهار کرد: ماه‌های ابتدایی سال و به‌ویژه روزهای جنگ و بمباران، یکی از سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع خدمتی برای مجموعه انتظامی استان بود که آزمونی دشوار برای پایش امنیت و ثبات اقتصادی به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به خسارت‌ها و جان‌فشانی‌های مجموعه پلیس در این برهه حساس افزود: در جریان این حوادث، بخش قابل توجهی از اماکن انتظامی استان مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از همکاران غیور نیز به درجه رفیع شهادت نائل شدند؛ واقعه‌ای تلخ که داغ بزرگی بر دل مجموعه انتظامی و مردم شهیدپرور استان گذاشت، اما همین شرایط سخت موجب شد کارکنان پلیس با انگیزه‌ای مضاعف، انسجام بیشتر و عزمی جدی‌تر، مأموریت‌های خطیر خود را در حفظ آرامش و معیشت جامعه دنبال کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با تبیین گستردگی جغرافیایی و جمعیتی استان و ضرورت حیاتی تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره عموم شهروندان در شرایط بحرانی گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی و اولویت‌دار ما در این مدت، برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار و رصد و پایش لحظه‌ای و شبانه‌روزی وضعیت بازار بود تا اجازه ندهیم نبض اقتصاد استان دچار التهاب شود.

سبحانی‌فر در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع با همکاری و نظارت مستقیم استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای مجموعه تنظیم بازار با جدیت دنبال شد و تلاش کردیم با پایش هوشمند و پیوسته بازار، در صورت مشاهده هرگونه کمبود، نوسان نامتعارف یا خلل در عرضه، تصمیمات لازم به‌صورت سریع، میدانی و فوری اتخاذ شود تا کالاهای اساسی و نیازمندی‌های آحاد مردم در سراسر شهرستان‌های استان بدون هیچ مشکلی تأمین و توزیع شود.

وی با تأکید بر لزوم عبور از رویه‌های سنتی و ضرورت انضباط در زنجیره تأمین کالا تصریح کرد: یکی از تکالیف مهم، راهبردی و قانونی پلیس امنیت اقتصادی، پایش مستمر انبارها از طریق سامانه جامع انبارهاست؛ سامانه‌ای که امکان برآورد دقیق نیازهای واقعی استان، ثبت هوشمند ورودی و خروجی اقلام، و شفاف‌سازی نوع و میزان دقیق کالاهای موجود در انبار شهرستان‌ها را فراهم می‌کند و نقشی تعیین‌کننده در مدیریت هدفمند شبکه توزیع، پیشگیری از رسوب کالا و جلوگیری از کمبودهای ساختگی دارد.

سبحانی‌فر با بیان اینکه انبارها و مراکز نگهداری کالا به‌صورت سرزده، میدانی و مستمر راستی‌آزمایی و پایش داده‌ای می‌شوند، یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله عدم ثبت اطلاعات، اعلام موجودی خلاف واقع یا تخلفات صنفی، پرونده تخلف بلافاصله تشکیل و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود تا اقدامات بازدارنده و قانونی لازم در چارچوب مقررات اعمال شود.

وی با اشاره به خط قرمز پلیس در مواجهه با پدیده مخرب احتکار گفت: در شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، ممکن است برخی افراد فرصت‌طلب و سوداگر به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود و ایجاد کمبود مصنوعی باشند، اما پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط تخصصی، با این موارد برخوردی قاطع، بدون تعارف و پشیمان‌کننده دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان تشریح کرد: در حوزه احتکار اقلام حیاتی شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی، کالاهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، رصدهای اطلاعاتی گسترده‌ای صورت گرفته و پلیس امنیت اقتصادی تلاش کرده است در کنار مجموعه مدیریت عالی استان، اجازه ندهد فرصت‌طلبی و زیاده‌خواهی برخی افراد به بازار، سفره و معیشت مردم آسیب بزند.

سبحانی‌فر یکی دیگر از محورهای عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی را پشتیبانی میدانی از دستگاه‌های نظارتی و مسئول عنوان کرد و گفت: در این مدت گشت‌ها و اقدامات میدانی مشترکی با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده و پلیس، پشتیبانی انتظامی، حقوقی و عملیاتی لازم را برای پیشبرد مأموریت‌های نظارتی این مجموعه‌ها در گلوگاه‌های حساس توزیع فراهم کرده است.

وی در این راستا افزود: گزارش‌های مردمی و شکایت‌های دریافتی از طریق سامانه‌های ارتباطی نیز به‌صورت میدانی و با اولویت بالا بررسی می‌شود و در مواردی که کوچک‌ترین انحراف یا نیاز به برخورد قانونی مشاهده شود، اقدامات قضایی و انتظامی بدون فوت وقت انجام خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، پیگیری رفع تعهدات ارزی را یکی دیگر از محورهای حیاتی و کلان این پلیس برشمرد و اظهار کرد: اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی و تولیدی کشور، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان متعددی دارد که متأسفانه برخی از فعالان به دلایل مختلف در ایفای به‌موقع تعهدات ارزی و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور با چالش و تأخیر مواجه شده بودند.

سبحانی‌فر با اشاره به ایستادگی پلیس در صیانت از منابع مالی کشور ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، رویکردهای اقناعی و در موارد لازم با اتکا به اقدامات سلبی و پیگیری‌های قاطع حقوقی، موضوع ایفای تعهدات ارزی و بازگشت قطعی ارز به چرخه اقتصادی کشور را پیگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مداوم و همکاری بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی، مبالغ بسیار قابل توجه و ارقام چشمگیری از ارزهای صادراتی به خزانه و شریان اقتصادی کشور بازگردانده شد و پلیس امنیت اقتصادی توانست سهم مؤثر خود را در صیانت از بیت‌المال ایفا کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با معرفی مقابله با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز به عنوان ستون اصلی اقدامات این پلیس، از جهش آماری در کشفیات خبر داد و تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر الگوهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در مرزها، شیوه‌ها و شگردهای قاچاقچیان نیز دستخوش دگرگونی شده که بر همین مبنا، طرح‌های اطلاعاتی، ایست‌وبازرسی‌ها و عملیات‌های پلیس متناسب با شگردهای روز متحول و به‌روزرسانی شد و همین رویکرد هوشمندانه توانست به افزایش چشمگیر بیش از ۳۰۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در سطح استان اصفهان منجر شود.