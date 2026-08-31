به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در پیامی خطاب به حجت الاسلام حاج سید جواد شهرستانی، نماینده تامالاختیار حضرت آیتالله العظمی سیستانی، از مساعی مشفقانه، تدابیر حکیمانه و اهتمام کریمانه وی در تکریم و تجلیل از مقام شهدا، جانبازان و خانوادههای آنان تقدیر کرد.
وی همچنین اقدامات انجامشده در حمایت از خانوادههای شهدا و ایثارگران، بهویژه در حوادث و آسیبهای ناشی از جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را شایسته تقدیر دانست.
خسروپناه با اشاره به ابعاد مختلف این اقدامات تأکید کرد: آنچه در این عرصه از سوی جنابعالی به منصه ظهور رسیده، صرفاً مجموعهای از اقدامات حمایتی یا برگزاری مراسم بزرگداشت نیست، بلکه جلوهای روشن از فقه اجتماعی، حکمت عملی، مصلحتاندیشی عالمانه و نگاه جامع و تمدنی به مقوله حکمرانی دینی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این رویکرد، حفظ کرامت انسان، صیانت از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، التیام آلام آسیبدیدگان و پاسداشت سرمایههای معنوی جامعه در منظومهای هماهنگ و مبتنی بر مبانی شرع مقدس مورد توجه قرار گرفته است.
حمایت از خانواده شهدا مصداق مواسات مؤمنانه است
خسروپناه با اشاره به ابعاد اجتماعی اقدامات انجامشده خاطرنشان کرد: اهتمام ویژه به دلجویی و حمایت از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و همچنین خانوادههایی که در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب و خسارت شدهاند، مصداق بارزی از مواسات مؤمنانه، تعهد اجتماعی و رعایت حقوق مؤمنین است.
وی ادامه داد: این اقدامات افزون بر آثار مادی و تسکینی، پیام روشنی برای جامعه دارد و نشان میدهد که در منطق مرجعیت دینی، رنج و مصیبت مردم از دایره اهتمام و مسئولیتپذیری خارج نیست و مرجعیت همواره در دشواریها و حوادث، ملجأ آلام و پناهگاه مردم است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از برگزاری مجالس و آئینهای بزرگداشت امام مجاهد شهید و اهتمام ویژه حضرت آیتالله العظمی سیستانی به تعظیم مقام ایشان تقدیر کرد.
خسروپناه تصریح کرد: این مجالس علاوه بر ادای حق شهید و تجلیل از مقام جهاد و فداکاری، موجب احیای شعائر مقاومت، تبیین ارزشهای مکتب شهادت و انتقال میراث معنوی مجاهدان به نسلهای آینده میشود.
معنویت و مدیریت باید در کنار یکدیگر قرار گیرد
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای این اقدامات گفت: آنچه بیش از همه شایان توجه است، جمع میان معنویت و مدیریت، عاطفه و تدبیر، تکریم و سیاستگذاری و محبت پدرانه با حکمت متعالی است.
خسروپناه این رویکرد را نمونهای عینی از حکمرانی حکمی دانست و افزود: در این الگو، امور نه در چارچوب مناسبات صرفاً اداری و سازمانی، بلکه بر مدار حکمت، کرامت، مصلحت، اخلاق و مسئولیت شرعی و اجتماعی سامان مییابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این اقدامات در امتداد همان سیره نورانی و روش حکیمانهای قرار دارد که مرجعیت معظم شیعه همواره در مواجهه با مسائل امت اسلامی بر حفظ وحدت، صیانت از کرامت مردم، حمایت از مظلومان، پاسداشت خون شهیدان و رعایت مصالح عالیه جامعه تأکید داشته است.
وی در پایان مراتب سپاس و امتنان خود را از این مساعی، مجاهدتها، تدابیر و خدمات در پاسداشت مقام شهیدان، تکریم ایثارگران و حمایت از خانوادههای آسیبدیده اعلام کرد.
خسروپناه همچنین برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره)، را از دیگر اقدامات شایسته تقدیر دانست و این خدمات را برگ زرینی در کارنامه فعالیتهای حضرت آیتالله شهرستانی در خدمت به مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) و مردم شریف و مؤمن این سرزمین توصیف کرد.
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