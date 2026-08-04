به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناخ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم بزرگداشت اربعین سید و سالار شهیدان در مسجد امام خمینی(ره) ستاد ارتش، با تبیین ابعاد معرفتی، سلوکی و فضایل زیارت اربعین گفت: «اربعین یک پدیده معجزهآسا و غیرقابل توصیف است که با دست قدرت الهی، عزت و اقتدار اسلام را به رخ جهانیان میکشد.
اربعین؛ یک مقام عرفانی، نه صرفاً یک عدد
حجتالاسلام خسروپناه با استناد به آیات قرآن کریم گفت: واژه اربعین تنها یک عدد نیست، بلکه یک مقام عرفانی است. حتی انبیای الهی برای رسیدن به مقامات عالیه باید مسیر اربعین را طی میکردند. حضرت موسی(ع) ۴۰ روز در میقات سپری کرد تا آمادگی دریافت کلام وحی را پیدا کند.
چلهنشینی؛ تمرین اخلاص در عمل، نه انزوا از جامعه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: چلهنشینی به معنای انزوا و دوری از جامعه نیست، بلکه به معنای تمرین اخلاص در عمل به مدت ۴۰ روز است. هر کس ۴۰ روز خود را برای خدا خالص کند، خداوند چشمههای حکمت را از قلب بر زبان او جاری میسازد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بسیاری از حقایق و حکمتها حاصل اخلاص در عمل است. اگر امور کاری، فنی، تخصصی و حتی محبت به خانواده را با نیت الهی انجام دهیم، تمام لحظات زندگی ما تبدیل به عبادت و فرصتسازی معنوی میشود.
حجتالاسلام خسروپناه با تبیین جایگاه رفیع زیارت اربعین گفت: ما سه مقوله مجزا داریم: اول زیارت امام حسین(ع) در هر زمان، دوم زیارت مخصوص اربعین و سوم پیادهروی برای زیارت. هر کدام فضیلت خاص خود را دارد.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقایسه تطبیقی میان تنشهای تاریخی ملتها گفت: معجزه اربعین را ببینید؛ ایران و عراق هشت سال در جنگی که قدرتهای جهانی به راه انداخته بودند درگیر شدند، اما امروز این دو ملت چنان به هم پیوند خوردهاند که در تشییع پیکر شهدای مقاومت در عراق، میلیونها نفر حضور مییابند.
حجتالاسلام خسروپناه با استناد به بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری گفت: حادثه عاشورا توسط حضرت زینب(س) در اربعین زنده شد. ایشان پیامآور عاشورا و اولین مجاهد تبیین بودند. اربعین اول، در واقع یک رسانه پرقدرت برای عاشورا بود که اجازه نداد خاطره شهادت در طوفان تبلیغات دشمن گم شود.
عشق به امام حسین(ع)؛ راز پایداری و رشادت واقعی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: تاریخ نشان داده که ملیگراییِ صرف، گاهی به استبداد ختم میشود. آنچه پایداری و رشادت واقعی میآورد، عشق به امام حسین(ع) است. در جنگ هشت ساله، آنچه ارتش دلاور و نیروهای مسلح ما را پیروز کرد، قدرت ایمان و فرهنگ حسینی بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: فرماندهان امروز ما اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه علم و فناوری هستند و ارتش ما یک ارتش حکمتبنیان است که در آن دانش و معنویت به هم گره خورده است. شهدای والامقام ارتش تنها مردان میدان جنگ نبودند، بلکه دانشمندان زمانه خود محسوب میشدند.
اربعین؛ فناوری نرم اجتماعی و زمینهساز تمدن نوین اسلامی
حجتالاسلام خسروپناه در پایان گفت: اربعین یک فناوری نرم اجتماعی و زمینهساز تمدن نوین اسلامی و ظهور است. این حرکت عظیم، پیوند ملتها را مستحکم کرده و قدرتی تولید میکند که هیچ سلاح نظامی قادر به مقابله با آن نیست.
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