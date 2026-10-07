به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کوهدشت، اظهار کرد: در سند راهبردی و عملیاتی توسعه شهرستان برای همه دستگاه‌های اجرایی وظایف و برنامه‌هایی تعریف شده است و لازم است هر دستگاه ظرفیت‌ها و اعتبارات حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بررسی کند.

وی افزود: دستگاه‌ها باید با اطلاعات و گزارش‌های کامل در جلسات آینده کمیته برنامه‌ریزی حضور پیدا کنند تا روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌های توسعه‌ای

فرماندار کوهدشت با اشاره به ضرورت بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید مشخص کنند که در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، متناسب با سند توسعه حرکت کرده و پیشرفت داشته‌اند یا در روند اجرای برنامه‌ها با کندی و توقف مواجه شده‌اند.

ناصری ادامه داد: ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند به شناسایی موانع، پیگیری مشکلات و تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند توسعه شهرستان کمک کند.

ضرورت توجه به شیوه تأمین اعتبار پروژه‌ها

وی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار برخی پروژه‌ها اظهار کرد: تخصیص اعتبارات برخی از پروژه‌ها به‌صورت اوراق انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را در برنامه‌ریزی و پیگیری طرح‌های خود مدنظر قرار دهند.

فرماندار کوهدشت تأکید کرد: دستگاه‌ها باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های اعتباری و وضعیت اجرای پروژه‌ها، روند تحقق برنامه‌های سند توسعه شهرستان را به‌صورت مستمر دنبال کنند.