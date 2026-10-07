اختصاص کتابخانه سیار کانون پرورش فکری به رودان همزمان با هفته ملی کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی کودک و در راستای توسعه عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار کودکان و نوجوانان به خدمات فرهنگی، یک دستگاه خودروی کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حمایت استاندار هرمزگان و مدیرکل کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار شهرستان رودان قرار گرفت.

محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان، ضمن تبریک هفته ملی کودک، اختصاص کتابخانه سیار به این شهرستان را اقدامی ماندگار دانست و اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی، از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده شهرستان است.

وی افزود: اختصاص کتابخانه سیار به رودان، زمینه بهره‌مندی مستمر کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در مناطق روستایی، از خدمات فرهنگی و آموزشی کانون را فراهم می‌کند.

فرماندار رودان همچنین از حمایت استاندار هرمزگان و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در راستای توسعه خدمات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان این شهرستان قدردانی کرد.

در کنار راه‌اندازی کتابخانه سیار، تأمین فضای مناسب برای راه‌اندازی مرکز فرهنگی و هنری ثابت کانون در شهرستان رودان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه توسعه فعالیت‌های این مجموعه و ارائه خدمات گسترده‌تر به کودکان و نوجوانان فراهم شود.

کتابخانه سیار کانون علاوه بر امانت و معرفی کتاب، امکان اجرای برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، بازی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های خلاقانه را در مناطق مختلف شهرستان فراهم خواهد کرد.

اختصاص این خودرو همزمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، گامی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی کودکان و نوجوانان رودان به خدمات تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود.