  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

اختصاص کتابخانه سیار کانون پرورش فکری به رودان همزمان با هفته ملی کودک

اختصاص کتابخانه سیار کانون پرورش فکری به رودان همزمان با هفته ملی کودک

رودان - یک دستگاه کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته ملی کودک به شهرستان رودان اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی کودک و در راستای توسعه عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار کودکان و نوجوانان به خدمات فرهنگی، یک دستگاه خودروی کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حمایت استاندار هرمزگان و مدیرکل کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار شهرستان رودان قرار گرفت.

محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان، ضمن تبریک هفته ملی کودک، اختصاص کتابخانه سیار به این شهرستان را اقدامی ماندگار دانست و اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی، از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده شهرستان است.

وی افزود: اختصاص کتابخانه سیار به رودان، زمینه بهره‌مندی مستمر کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در مناطق روستایی، از خدمات فرهنگی و آموزشی کانون را فراهم می‌کند.

فرماندار رودان همچنین از حمایت استاندار هرمزگان و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در راستای توسعه خدمات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان این شهرستان قدردانی کرد.

در کنار راه‌اندازی کتابخانه سیار، تأمین فضای مناسب برای راه‌اندازی مرکز فرهنگی و هنری ثابت کانون در شهرستان رودان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه توسعه فعالیت‌های این مجموعه و ارائه خدمات گسترده‌تر به کودکان و نوجوانان فراهم شود.

کتابخانه سیار کانون علاوه بر امانت و معرفی کتاب، امکان اجرای برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، بازی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های خلاقانه را در مناطق مختلف شهرستان فراهم خواهد کرد.

اختصاص این خودرو همزمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، گامی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی کودکان و نوجوانان رودان به خدمات تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6970895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها