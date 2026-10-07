به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناطق نوری ظهر چهارشنبه در مجمع سالانه هیئت انجمن‌های ورزشی استان زنجان، تعدد رشته‌های زیرمجموعه این فدراسیون را یک ظرفیت مهم برای توسعه ورزش کشور دانست و اظهار کرد: فعال بودن تعداد زیادی از رشته‌ها به این معنا نیست که همه آنها باید در تمام استان‌ها به یک میزان توسعه پیدا کنند.

وی افزود: هیئت ‌های استانی باید ظرفیت‌های بومی و استعدادهای موجود را به‌درستی شناسایی کنند و سرمایه‌گذاری خود را روی رشته‌هایی متمرکز کنند که از امکان رشد، توسعه و قهرمان‌پروری بیشتری برخوردار هستند.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور با اشاره به وضعیت هیئت زنجان گفت: بخش قابل توجهی از رشته‌های فدراسیون در این استان فعال است و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب هیئت است، اما انتظار می‌رود با تقویت رشته‌های موجود و راه‌اندازی رشته‌های جدید، تعداد قهرمانان زنجانی در سطح ملی و بین‌المللی افزایش یابد.

ناطق نوری عملکرد ساختاری هیئت انجمن‌های ورزشی استان زنجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این هیئت از نظر ساختار و عملکرد در جمع دو یا سه هیئت برتر کشور قرار دارد.



وی با بیان اینکه در کنار نقاط قوت، برخی ضعف‌ها نیز باید برطرف شود، ادامه داد: شناسایی دقیق نقاط ضعف و تدوین راهکارهای عملیاتی می‌تواند زمینه ارتقای عملکرد هیئت در ماه‌های آینده را فراهم کند.



وی افزایش جامعه بیمه‌شدگان را از دیگر اولویت‌های هیئت انجمن‌های ورزشی استان زنجان عنوان کرد و افزود: اگر قرار است ۱۸ تا ۲۰ رشته فدراسیون در زنجان فعال باشد، باید تعداد بیمه‌شدگان این استان نیز متناسب با ظرفیت رشته‌های فعال افزایش پیدا کند.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور با اشاره به عملکرد مناسب زنجان در سال گذشته اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود، در زمینه بیمه ورزشی نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد و افزایش بیمه‌شدگان هم به ورزش استان و هم به فدراسیون کمک خواهد کرد.

ناطق نوری آموزش را یکی از ابزارهای مهم توسعه رشته‌های ورزشی دانست و گفت: با توجه به تنوع رشته‌های تحت پوشش فدراسیون، زنجان ظرفیت مناسبی برای گسترش دوره‌های آموزشی دارد و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.



وی با اشاره به درآمد ۴۶ میلیون تومانی هیئت زنجان از محل آموزش در سال گذشته افزود: با توجه به تعداد رشته‌های فعال، این رقم می‌تواند افزایش پیدا کند و بخشی از درآمدهای آموزشی نیز باید برای تجهیز شهرستان‌ها و تقویت کمیته‌های ورزشی هزینه شود.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی همچنین از حمایت حدود ۸۰۰ میلیون تومانی فدراسیون از هیئت زنجان در سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد میزان حمایت‌های مالی در سال‌های آینده افزایش یابد.



غیبت فلوربال زنجان در رقابت‌های کشوری پذیرفتنی نیست



وی در ادامه با انتقاد از غیبت تیم فلوربال زنجان در مسابقات قهرمانی کشور که در استان اردبیل برگزار می‌شود، گفت: وقتی یک رشته در استانی فعال شده است، نباید حضور آن در رقابت‌های قهرمانی کشور متوقف شود.



ناطق نوری افزود: فرصت حضور زنجان در رقابت‌های امسال از دست رفته است، اما باید برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی شود تا رشته‌های فعال استان در مسابقات کشوری حضور مستمر داشته باشند.



وی با تأکید بر اینکه از بین رفتن ظرفیت قهرمانی یک رشته، بازگرداندن آن را دشوار می‌کند، تصریح کرد: استمرار حضور در مسابقات قهرمانی کشور یکی از الزامات حفظ و توسعه رشته‌های ورزشی است.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی با اشاره به موفقیت علی شیرمحمدی از زنجان در رشته فوتبال‌دستی اظهار کرد: ساختار انجمن فوتبال‌دستی تغییر کرده و برنامه‌های جدیدی برای توسعه این رشته در نظر گرفته شده است.



وی بر ضرورت حضور قهرمانان در مسابقات داخلی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان تنها بر اساس سوابق بین‌المللی یک ورزشکار درباره حضور وی در تیم ملی یا اعزام‌ها تصمیم گرفت؛ حضور در مسابقات قهرمانی کشور نیز باید مورد توجه جدی باشد.



ناطق نوری افزود: پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی باید از دل رقابت‌های داخلی انجام شود و حضور مستمر ورزشکاران در مسابقات کشوری، ضمن ارتقای سطح رقابت‌ها، زمینه شناسایی استعدادهای جدید را نیز فراهم می‌کند.8



وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان زنجان اظهار کرد: در سال آینده توسعه رشته‌های آبی و هوایی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و زنجان به دلیل برخورداری از سدها و سایت‌های مناسب، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور افزود: با هماهنگی روسای انجمن‌های مربوطه باید ظرفیت‌های واقعی استان شناسایی شود تا زمینه توسعه رشته‌های آبی و هوایی و حتی میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و مسابقات کشوری در زنجان فراهم شود.



ناطق نوری با بیان اینکه برخی رشته‌ها در زنجان با کمبود زیرساخت، تجهیزات یا نیروی مدیریتی مواجه هستند، گفت: این مشکلات باید با همکاری روسای انجمن‌ها، شناسایی استعدادها و برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.



وی درباره عملکرد هیئت انجمن‌های ورزشی استان زنجان در نیمه نخست سال نیز اظهار کرد: عملکرد ۶ ماهه هیئت در حد انتظار نبوده است و هرچند شرایط ماه‌های گذشته در این موضوع مؤثر بوده، اما انتظار می‌رود هیئت و کمیته‌ها در نیمه دوم سال با جدیت و توان بیشتری فعالیت کنند.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور ادامه داد: اگر در برخی کمیته‌ها ضعف مدیریتی یا کمبود نیروی انسانی وجود دارد، باید با تصمیم‌گیری مناسب نسبت به اصلاح ساختار و استفاده از افراد توانمند اقدام شود.



ناطق نوری موفقیت هیئت ‌های استانی را در گرو کار تیمی دانست و گفت: فعالیت انفرادی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود و همه بخش‌های هیئت ، کمیته‌ها و انجمن‌ها باید در مسیر یک هدف مشترک حرکت کنند.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد سال ۱۴۰۵ برای هیئت انجمن‌های ورزشی استان زنجان سالی پربار باشد و با توسعه رشته‌های مستعد، افزایش تعداد ورزشکاران بیمه‌شده، حضور پررنگ‌تر در مسابقات کشوری و بین‌المللی و میزبانی رویدادهای مهم ورزشی، جایگاه زنجان در ورزش کشور ارتقا پیدا کند.