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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

گفتگوی تلفنی پزشکیان و پوتین؛ تأکید بر تداوم همکاری‌های ایران و روسیه

گفتگوی تلفنی پزشکیان و پوتین؛ تأکید بر تداوم همکاری‌های ایران و روسیه

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه ضمن تبریک زادروز وی، برای دولت و ملت این کشور سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ظهر امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در گفتگویی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبریک زادروز وی، برای رئیس‌جمهور روسیه طول عمر و سلامتی و برای دولت و ملت این کشور، سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفتگو با اشاره به روند مطلوب و رو به توسعه مناسبات تهران و مسکو، بر ضرورت استمرار و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و تداوم این مسیر را در راستای منافع مشترک دو کشور دانست.

ولادیمیر پوتین نیز ضمن قدردانی از تبریک و ابراز محبت رئیس‌جمهور ایران، برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران صلح، رفاه، امنیت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به روند همکاری‌های تهران و مسکو در چارچوب معاهده همکاری جامع راهبردی، تصریح کرد که این همکاری‌ها با وجود تحولات و حوادث جاری در منطقه، در حال پیگیری و استمرار است.

ولادیمیر پوتین با اشاره به ایستادگی تاریخی و حماسی ملت ایران در برابر تهاجمات دشمنان ، اظهار داشت که شجاعت ایران مورد توجه و تحسین بسیاری در جهان قرار گرفته است.

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به تلاش‌های برخی کشورها برای میانجیگری و کمک به کاهش تنش‌ها، گفت روسیه از این تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند و دوستان ایرانی می‌توانند اطمینان داشته باشند که مسکو نیز آمادگی دارد در این زمینه نقش‌آفرینی و مساعدت کند.

ولادیمیر پوتین در پایان این گفتگوی تلفنی، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم ارتباطات و همکاری‌های نزدیک میان تهران و مسکو، سلام‌های گرم و بهترین آرزوهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ابلاغ کرد.

کد مطلب 6970943
زهرا علیدادی

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