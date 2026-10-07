به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک‌زاده‌فرد، در حاشیه این جشنواره که در نخستین روز از هفته ملی کودک به میزبانی شهر سرعین برگزار شد، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این جشنواره، ایجاد فضایی پویا بود که در آن خانواده‌ها دوشادوش فرزندانشان لحظاتی متفاوت را تجربه کنند و هم‌زمان پیام مقاومت و ایستادگی را در قالبی هنری و شاد دریافت نمایند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت راهبری این جشنواره بر عهده کانون پرورش فکری بود، افزود: اجرای این برنامه که با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان سرعین محقق شد، نشان‌دهنده دغدغه‌مندی مشترک تمامی این مجموعه‌ها برای اعتلای فرهنگ کودک و نوجوان در این منطقه است.

مدیرکل کانون استان اردبیل به اهمیت نمادین پرواز بادبادک‌ها در این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این مراسم، بادبادک‌ها به یاد ۱۶۸ کودک شهید میناب در آسمان سرعین به پرواز درآمد. این اقدام نمادین، نمایشی از رویاهای بلند کودکان ماست که امروز در سایه امنیت حاصل از جان‌فشانی آن فرشتگان آسمانی، به پرواز درآمده است و حرکتی که یادمان می‌آورد امنیت و آزادی امروز کودکان این سرزمین، مرهون ایثار شهدای وطن از جمله شهدای دانش آموز مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب است.

ملک‌زاده‌فرد در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور خانواده‌ها و مشارکت ادارات همکار، خاطرنشان کرد: این استقبال نشان داد که جامعه ما مشتاق برنامه‌هایی است که در عین ایجاد نشاط اجتماعی، پیونددهنده‌ی نسل نو با ارزش‌های اصیل و آرمان‌های بلند این مرز و بوم باشد.