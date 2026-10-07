به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست هم‌اندیشی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) تاکید کرد: امیدوارم این نشست به نتایج و دستاوردهای عملی منجر شده و برای تصمیم‌گیری‌های آینده و توسعه همکاری‌ها میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) مورد استفاده قرار بگیرد. آینده اقتصادی به توان ما در تأمین مالی و مقیاس‌پذیر کردن نوآوری وابسته است. در سال‌های گذشته درخصوص تبدیل ایده به فناوری، فناوری به محصول و تجاری‌سازی محصول صحبت شده بود؛ اما امروز در شرایطی قرار داریم که که نوآوری باید به شکل‌های شرکت‌های بزرگ و سودآور در اقتصاد ملی تبدیل شود؛ یعنی یونیکورن‌هایی در حوزه فناوری داشته باشیم تا استارت‌آپ‌ها به این یونیکورن‌ها متصل شوند و این موضوع، اهمیت بحث مقیاس‌پذیری را نشان می‌دهد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) بسیار تعیین‌کننده است. در دوره جدید فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با توجه به موضوع حکمرانی نظام تامین مالی، نقش و اثرگذاری این صندوق‌ها نیز بسیار بیشتر خواهد بود. ضرورت دارد سرمایه‌های بخش خصوصی، با منابع صندوق نواوری و شکوفایی، اهرمی‌سازی‌ شوند و ریسک‌های این حوزه با ابزارهای مختلف، کاهش پیدا کنند. بحث توسعه ابزارهای مالی، توسعه بازارهای نوآوری و اهرمی‌سازی منابع بسیار حائز اهمیت است و به جای سرمایه‌گذاری منفرد، ضرورت دارد منابع خود را با منابع بخش خصوصی، اهرمی‌سازی کرده و وارد اکوسیستم کنیم. از این طریق می‌توانیم سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP را افزایش دهیم.

نوراله‌زاده افزود: هدف ما در صندوق نوآوری و شکوفایی، توانمندسازی VC و CVC ها برای توسعه سرمایه‌گذاری است. در همکاری و تعامل مشترک با این صندوق‌ها می‌توانیم ابزارهای جدیدی را توسعه دهیم و آماده دریافت پیشنهادهای شما در این زمینه هستیم. باید تلاش کنیم تا پیچیدگی‌های این مسیر را کاهش داده و فرآیندها را تسهیل کنیم و مشخص کنیم که چه بخشی از پوشش ریسک را با یکدیگر انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: از ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی برای کمک به حل مسائل راهبردی کشور و همچنین تدوین و استاندارسازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی حمایت می‌کنیم. باید کمک کنیم تا سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در توسعه اکوسیستم و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بخش، افزایش پیدا کند. همچنین به تدوین سازوکارهای خروج منسجم از بازار، زمانبندی و برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی در این حوزه نیاز داریم. امیدواریم در همکاری و تعامل مشترک با VC و CVC ها بتوانیم بازآفرینی کسب‌وکارهای نوین را داشته باشیم. توسعه این صندوق‌ها باید به یک سیاست جدی تبدیل شود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در همکاری مشترک با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) باید ببینیم که چند شرکت را به مقیاس ملی و منطقه‌ای تبدیل کرده‌ایم؛ چه میزان سرمایه‌گذاری به خروج موفق منجر شده است؛ چه میزان سرمایه وارد اکوسیستم شده است؛ چه میزان خلق ثروت و ارزش اقتصادی ایجاد شده است و سهم آن درGDP چه میزان بوده است.

وی تصریح کرد: ماموریت مشترک ما، شکل‌دهی به زنجیره کامل سرمایه‌گذاری – از سرمایه‌گذاری بذری تا مرحله رشد و بلوغ و خروج موفق است. این اقدام با انجام ۵ گام محقق می‌شود: ایجاد کارگروه مشترک؛ تدوین بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های اولویت‌دار؛ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری؛ تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه بازار و برنامه خروج مشخص؛ تدوین و اجرایی کردن استاندارسازی حرفه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری. در صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی داریم براساس این ۵ گام، به یک دستاورد جدی و عملیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری در نوآوری دست پیدا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همکاری با صندوق‌های VC و CVC، کارگروه مشترکی تشکیل می‌دهیم تا مسائل مختلف از جملع مسائل حقوقی را بررسی و ابزارهای مورد نیاز را طراحی کنیم. همچنین در این کارگوره‌ها، بحث ضوابط و شرایط افزایش سرمایه پیگیری خواهند شد.