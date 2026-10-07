تأکید مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر بر بهبود شرایط اسکان فرهنگیان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر چهارشنبه با حضور در خوابگاه فرهنگیان خانم شهرستان عسلویه، از نزدیک در جریان وضعیت اسکان و شرایط رفاهی معلمان شاغل در این شهرستان قرار گرفت و بر فراهم‌سازی محیطی آرام، مناسب و در شأن فرهنگیان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در این بازدید، با حضور در جمع معلمان و گفت‌وگویی صمیمی و مستقیم، پای صحبت‌های فرهنگیانی نشست که در کنار دانش‌آموزان عسلویه، مسئولیت مهم تعلیم و تربیت را بر عهده دارند و نقش مؤثری در پیشرفت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.

دانش‌فر در این دیدار با تأکید بر اهمیت جایگاه معلم اظهار کرد: معلم باید فرصت و آرامش لازم برای تمرکز بر رسالت اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت را داشته باشد و توجه به شرایط رفاهی و اسکان فرهنگیان، بخشی از تکریم مقام والای معلم است.

وی افزود: فرهنگیانی که برای خدمت به دانش‌آموزان از شهرها و مناطق مختلف در عسلویه حضور دارند، شایسته برخورداری از امکانات مناسب و شرایط مطلوب برای اسکان هستند و فراهم کردن زمینه آرامش آنان، به طور مستقیم در کیفیت حضور و فعالیت حرفه‌ای آنان در مدرسه تأثیرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فرهنگیان را از نزدیک، فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر شرایط خدمت دانست و گفت: گفت‌وگوی مستقیم با همکاران، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های محیط خدمت کمک می‌کند و موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود پیگیری خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش معلمان شاغل در عسلویه، حضور آنان در این منطقه و همراهی با دانش‌آموزان را ارزشمند دانست و افزود: معلمان با حضور مسئولانه و دلسوزانه خود، نقش مهمی در ساختن آینده دانش‌آموزان دارند و حمایت از آنان، توجه به آینده نظام تعلیم و تربیت است.

در جریان این بازدید، وضعیت فضا و امکانات خوابگاه فرهنگیان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن شنیدن درخواست‌ها و پیشنهادهای همکاران، بر استمرار توجه به شرایط اسکان، رفاه و آرامش فرهنگیان تأکید کرد.

حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در خوابگاه فرهنگیان عسلویه، در راستای تقویت ارتباط مستقیم با معلمان، شناخت میدانی شرایط خدمت و توجه به کیفیت محیط زندگی و اسکان فرهنگیان انجام شد؛ رویکردی که با هدف فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت حرفه‌ای معلمان و تمرکز بیشتر آنان بر رسالت ارزشمند تعلیم و تربیت دنبال می‌شود.