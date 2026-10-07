به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، علی شبیری، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) گفت: دو برنامه پیوند و دوشنبه‌های استارت‌آپی با هدف جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شدند.

وی افزود: این دو برنامه را در قالب جدید با یکدیگر ترکیب کرده و با سیاست‌های جدید، اجرا خواهیم کرد.

شبیری با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در یک سایت یا سامانه مشخص، میزان سرمایه، سطح بلوغ فناوری و حوزه‌های فناوری مدنظر خود را مشخص می‌کند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌پذیر نیز در همان سامانه، میزان سرمایه درخواستی و حوزه‌ فناوری را مشخص می‌کند.

وی گفت: از این طریق، بانک اطلاعات کاملی از تعداد سرمایه‌گذاران و میزان سرمایه اختصاص‌ داده شده در حوزه‌های مختلف را در اختیار خواهیم داشت.

در ادامه مجتبی زارع مهرجردی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: ابزارهای مختلفی را در صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و تدوین کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم در تعامل و همکاری مشترک با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، دیدگاه‌های شما درخصوص این ابزارها را دریافت می‌کنیم. در صندوق به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم نیستیم؛ بلکه هدف ما، مقیاس‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در کشور است.

وی تاکید کرد: در این مسیر تلاش می‌کنیم تا فرآیندها را تسهیل کنیم؛ مشوق‌های مختلفی ارائه کنیم؛ از حضور بخش خصوصی حمایت کنیم. در شرایطی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ورود کرده و عملکرد خوبی داشته باشد، صندوق نوآوری و شکوفایی به هیچ عنوان به آن حوزه ورود نخواهد کرد و با این دیدگاه، نسل سوم ابزارهای سرمایه‌گذاری را در صندوق طراحی و تدوین کرده‌ایم.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: براین اساس، دیگر طرح‌محور اقدام نخواهیم کرد، بلکه در این حوزه سبدمحور ورود می‌کنیم و هر میزان مداخله بیشتری داشته باشیم، ریسک بیشتری نیز برعهده خواهیم گرفت. این ابزار به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان رشد نمایی خواهد داد. ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بذری، صندوق نیکوکاری، صندوق‌های تخصصی در هوش مصنوعی از دیگر اقدامات صندوق نوآوری در این حوزه خواهد بود که اغلب بر سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه (early stage) متمرکز هستند.

زارع مهرجردی تاکید کرد: تاسیس صندوق‌های VC و PE بورسی، مشارکت در تاسیس صندوق‌های تخصصی که اشاره شد، ایفای نقش رکن ضامن برای انتشار اوراق صکوک، اوراق توسعه فناوری، ضمانت اتکایی تامین مالی جمعی از محورها و زمینه‌های همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) است