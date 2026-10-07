به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی طباطبایی ظهر چهارشنبه در نشست جمعی از هنرمندان با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای بین‌المللی در حوزه کاریکاتور، بر ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم و طرح موضوعات در سطح جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات و رویدادهای بین‌المللی با موضوعاتی همچون هولوکاست و مقاومت، از تجربه‌های شکل‌گرفته در این عرصه سخن گفت.



شجاعی طباطبایی گفت: هنر و به‌ویژه کاریکاتور می‌تواند پیام خود را در عرصه بین‌المللی منتقل کند و حتی در شرایطی که محدودیت‌هایی در مسیر فعالیت رسانه‌ای وجود دارد، پیام حق و حقیقت را از طریق زبان هنر به مخاطبان مختلف برساند.



وی با اشاره به برگزاری چندین رویداد بین‌المللی طی یک سال و نیم گذشته افزود: در یکی از این رویدادها هنرمندانی از حدود ۷۰ کشور حضور داشتند و این تجربه نشان داد که هنر می‌تواند زمینه ارتباط و تعامل با هنرمندان کشورهای مختلف را فراهم کند.



این هنرمند با اشاره به برگزاری رویدادهایی با محوریت مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: هنر این ظرفیت را دارد که موضوعات مرتبط با مقاومت و شهادت را نیز روایت کند و این مفاهیم را در فضای بین‌المللی مطرح سازد.



شجاعی طباطبایی بر تجربه رویدادهای هنری بین‌المللی تأکید کرد و گفت: حضور هنرمندان کشورهای مختلف در این برنامه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت هنر برای برقراری ارتباط فراتر از مرزهای جغرافیایی است.