به گزارش خبرگزاری مهر، امیر «محمد اکرمی‌نیا» سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی، درباره جایگاه ذخایر تسلیحاتی در قدرت دفاعی کشور اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های مهم در محاسبات قدرت نظامی، تجهیزات و مهماتی است که در میدان نبرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به روند خودکفایی دفاعی کشور افزود: پس از انقلاب اسلامی، با توجه به تحریم‌های اعمال شده در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی، ایران متکی به خارج نبوده و طی دهه‌های گذشته تجهیزات مورد نیاز خود را تولید کرده است.

تولید داخلی؛ پشتوانه ذخایر دفاعی

سخنگوی ارتش با بیان اینکه تجهیزات ایران از کیفیت مناسبی برخوردار است، ادامه داد: تحریم‌ها موجب شد ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید تجهیزات و تسلیحات تقویت شود و تهدید تحریم به یک فرصت برای تولید بومی تبدیل شود.

وی گفت: امروز، تجهیزات مورد نیاز، از جمله موشک و پهپاد و همچنین قطعات هواپیماها، بالگردها و شناورها در مراکز تحقیقات و توسعه، جهاد خودکفایی و مؤسسات وابسته به ارتش ساخته می‌شود و نیازهای فراتر از این ظرفیت‌ها نیز از صنایع دفاعی وزارت دفاع تأمین می‌شود.

امیر اکرمی‌نیا با تأکید بر اینکه ارتش در تولید تجهیزات مورد نیاز خود وابستگی به خارج ندارد، افزود: در طول جنگ نیز همزمان با استفاده از تسلیحات بومی، تولید تجهیزات ادامه داشت و به همین دلیل ذخایر تسلیحاتی کاهش پیدا نکرد. پس از برقراری آتش‌بس نیز از این فرصت برای تقویت ذخایر و افزایش آمادگی استفاده شده است تا در صورت وقوع جنگ احتمالی، تسلیحات کافی در اختیار ارتش قرار داشته باشد.

آمادگی برای جنگ طولانی

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به رویکرد ارتش در زمینه آمادگی دفاعی عنوان کرد: از ابتدا این فرض در نظر گرفته شد که ممکن است جنگ سال‌ها ادامه داشته باشد؛ بنابراین نیروهای ارتش به‌گونه‌ای آماده شدند که در صورت طولانی‌شدن جنگ، هم توان تولید تجهیزات و تسلیحات را داشته باشند و هم بتوانند به میزان کافی از آنها در میدان نبرد استفاده کنند.

وی افزود: راهبرد ما این بوده که علاوه بر تولید تجهیزات، میزان کافی از آنها را نیز در اختیار داشته باشیم تا در صورت طولانی‌شدن جنگ دچار کمبود نشویم.

سخنگوی ارتش همچنین از افزایش ذخایر و ادامه فعالیت زیرساخت‌های تولید تجهیزات خبر داد و گفت: امروز ذخایر خوبی از تجهیزات وجود دارد و زیرساخت‌های تولید نیز فعال هستند؛ بنابراین از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

تغییر اولویت‌های تسلیحاتی پس از تجربه جنگ

امیر اکرمی‌نیا در ادامه به تأثیر تجربیات جنگ‌های اخیر بر اولویت‌های دفاعی ارتش اشاره کرد و گفت: این تجربیات علاوه بر افزایش اعتمادبه‌نفس، نقاط ضعف تجهیزات و نیازهای جدید را نیز برای ارتش روشن کرده است.

وی با اشاره به آنچه «جنگ دورایستا» خواند، بیان کرد: تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگی آمریکا تا حد زیادی برای نیروهای مسلح شناخته شده و مشخص شده است که بخش مهمی از عملیات آنها بر استفاده از توانمندی‌های دورایستا استوار است.

سخنگوی ارتش ادامه داد: با توجه به این تجربه، ارتش به سمت تجهیزاتی حرکت کرده که بتواند در جنگ دورایستا مورد استفاده قرار دهد و امکان هدف قرار دادن دشمن در نقاط دوردست را فراهم کند.

امیر اکرمی‌نیا عنوان کرد: هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت، تجهیزات مورد نیاز ارتقا پیدا کرده و آمادگی برای هرگونه جنگ احتمالی جدید افزایش یافته است.

تقویت همزمان توان آفندی و پدافندی

وی درباره نقش ترکیب موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در جنگ‌های آینده نیز گفت: تجربه جنگ جاری نشان داد که باید هم در حوزه آفندی و هم در حوزه پدافندی قدرتمندتر عمل کنیم.

امیر اکرمی‌نیا افزود: سامانه‌های آفندی متشکل از موشک‌های دوربرد و پهپادها از نظر کمی و کیفی تقویت شده‌اند و در حوزه پدافندی نیز با توجه به تمرکز دشمن بر استفاده از پرنده‌ها و موشک‌ها، تقویت سامانه‌های دفاع هوایی در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی ارتش همچنین از ورود سامانه‌های جدید به سازمان رزم خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر نیز مواردی از مقابله با پهپادهای دشمن در محدوده تنگه هرمز مشاهده شده که نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی نیروهای پدافندی است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر توان دفاعی بیان کرد: عرصه جنگ، حوزه‌ای نیست که بتوان برای توان رزم آن حد مشخصی در نظر گرفت و نیروهای مسلح باید به‌صورت مستمر آمادگی خود را افزایش دهند.

اهمیت توان جایگزینی تجهیزات در جنگ فرسایشی

امیر اکرمی‌نیا درباره اهمیت توان جایگزینی تجهیزات در یک جنگ طولانی و پرمصرف گفت: اتکا به توان بومی موجب می‌شود در تولید تجهیزات مورد نیاز با مشکل مواجه نشویم.

وی با اشاره به پراکندگی مراکز تولید تسلیحات اظهار داشت: مراکز تولید تجهیزات در نقاط مختلف و مناطق امن کشور مستقر هستند و از تجربیات جنگ گذشته نیز برای انتخاب نقاط امن‌تر استفاده شده است.

سخنگوی ارتش، توان تولید مستمر و تاب‌آوری را از مؤلفه‌های مهم در جنگ طولانی دانست و افزود: نقطه‌ضعف دشمن در جنگ طولانی و فرسایشی است، در حالی که تاب‌آوری نیروهای مسلح ایران در میدان جنگ بالاتر است.

سخنگوی ارتش در پایان با تأکید بر آمادگی ارتش گفت: ارتش و نیروهای مسلح با اتکا به تجهیزات بومی، برنامه‌ریزی دقیق و احساس مسئولیت در برابر مردم و کشور، آمادگی خود را حفظ کرده‌اند و در حوزه‌های آفندی و پدافندی به‌صورت روزانه برای ارتقای توان دفاعی تلاش می‌کنند.