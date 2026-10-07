کشاورزی حفاظتی؛ مسیر صیانت از آب و خاک و تضمین تولید پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز چهارشنبه در نشست توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت ادوات کشاورزی، بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ منابع آب و خاک و دستیابی به تولید پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تغییر نگاه کشاورزان نسبت به شیوه‌های نوین تولید اظهار کرد: کشاورزی حفاظتی یک ضرورت است و باید تلاش کنیم سطح اجرای این نوع کشاورزی سال‌به‌سال افزایش یابد؛ چراکه هدف اصلی آن حفظ و صیانت از منابع آب و خاک و فراهم کردن زمینه تداوم تولید در بخش کشاورزی است.

نقش تولیدکنندگان ادوات در توسعه کشاورزی حفاظتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در مسیر توسعه کشاورزی حفاظتی، تولیدکنندگان ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی حلقه نخست این زنجیره محسوب می‌شوند و تولید ادوات باکیفیت و متناسب با نیازهای کشاورزی حفاظتی، نقش مهمی در توسعه و فراگیر شدن این رویکرد دارد.

حداقل خاک‌ورزی و حفظ پوشش خاک

صیادی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی یک نظام کشاورزی مبتنی بر حفاظت از منابع طبیعی است، گفت: حداقل اختلال در خاک، استفاده از روش‌های کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی، حفظ پوشش دائمی خاک و تنوع‌بخشی به گونه‌های گیاهی از اصول مهم کشاورزی حفاظتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: اجرای این اصول می‌تواند با کاهش تخریب و فرسایش خاک، افزایش تنوع زیستی و بهبود فرآیندهای طبیعی خاک، زمینه افزایش بهره‌وری مصرف آب و مواد مغذی، بهبود عملکرد محصولات و پایداری تولید را فراهم کند.

حفاظت از آب و خاک در اولویت بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فشارهای فزاینده بر منابع آب و خاک و ضرورت مدیریت صحیح این منابع تصریح کرد: هدف اصلی ما افزایش کیفیت، بهبود وضعیت خاک و دستیابی به پایداری در تولید است و در شرایط کنونی، حفاظت و بهبود منابع آب و خاک باید در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی قرار گیرد.

حمایت از تولید داخلی ادوات کشاورزی

صیادی در پایان بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی ادوات کشاورزی، ارتقای کیفیت ماشین‌آلات و تقویت ارتباط میان کشاورزان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه مکانیزاسیون متناسب با اصول کشاورزی حفاظتی، یکی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی پایدار و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور است.