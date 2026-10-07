نجابتی: هنرهای تجسمی در ساخت تمدن نقش بنیادین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نجابتی ظهر چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، ظرفیت خانواده هنرهای تجسمی را گسترده دانست و بر اهمیت این حوزه در شکلگیری و انتقال مفاهیم تمدنی تأکید کرد.
وی گفت: هنرهای تجسمی از مهمترین زمینههای ساخت تمدن به شمار میرود و بخش قابل توجهی از آنچه امروز از تمدنهای گذشته در ذهن ما باقی مانده، از طریق آثار و نشانههای تجسمی به نسلهای بعد منتقل شده است.
نجابتی با اشاره به جایگاه آثار تجسمی در ماندگاری مفاهیم و نشانههای فرهنگی افزود: ظرفیتهای موجود در خانواده هنرهای تجسمی گسترده است و میتوان از این ظرفیت در موضوعات فرهنگی و هنری بهره بیشتری گرفت.
این هنرمند عرصه گرافیک با اشاره به برخی ظرفیتهای فرهنگی و هنری کشور اظهار کرد: بخشی از این ظرفیتها همچنان نیازمند متولی و حمایت است و توجه هدفمند به این حوزه میتواند زمینه استفاده بیشتر از توان هنرمندان را فراهم کند.
وی با توجه به جایگاه مسجد جمکران در موضوع مهدویت ادامه داد: پیوند این مکان مقدس با فرهنگ مهدویت و نگاه امیدوارانه به آینده، ظرفیت مناسبی برای توجه بیشتر به فعالیتها و آثار فرهنگی و هنری مرتبط با مهدویت ایجاد کرده است.
نجابتی بر ضرورت بهرهگیری از این ظرفیت در حوزه هنر تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیت موجود در مسجد جمکران برای توجه بیشتر به کارهای فرهنگی و هنری مرتبط با مهدویت استفاده کرد.
قم- هنرمند عرصه گرافیک با تأکید بر ظرفیت هنرهای تجسمی گفت: این عرصه از مهمترین زمینههای ساخت تمدن به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نجابتی ظهر چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، ظرفیت خانواده هنرهای تجسمی را گسترده دانست و بر اهمیت این حوزه در شکلگیری و انتقال مفاهیم تمدنی تأکید کرد.
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