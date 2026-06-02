به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان به ۸ بانک عامل شامل بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و پارسیان ابلاغ شد.

این ابلاغیه در پی نامه شماره ۳۹۳۰۷/۰۵ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۵ و در چارچوب تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان موضوع ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور صادر شده است.

بر اساس این دستورالعمل، تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان در سال ۱۴۰۵ تا سقف کلی ۲۰ هزار میلیارد تومان به افراد فاقد مسکن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر پرداخت می‌شود.

مطابق اعلام بانک مرکزی، پرداخت این تسهیلات منوط به معرفی متقاضیان از سوی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن افراد مشمول در سه دهک اول درآمدی است.

سقف فردی این تسهیلات نیز ۴ میلیارد ریال تعیین شده است.