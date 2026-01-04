امامی یگانه:جشنواره زمستانی اردبیل در بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره زمستانی اظهار کرد: المپیاد ورزش‌های زمستانی با محوریت اسکی آلپاین از ۵ تا ۷ بهمن در شهرستان سرعین و در پیست‌های اسکی اوجور و آلوارس برگزار خواهد شد.

وی افزود: این المپیاد در ۲ رشته مارپیچ کوچک و بزرگ، با حضور تیم‌های ورزشی دختر و پسر در رده‌های نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان، به‌مدت ۳ روز برگزار می‌شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه رویداد گردشگری زمستانی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری زمستانی استان از ۱۵ تا ۱۷ بهمن در شهرهای اردبیل و سرعین برگزار می‌شود، ادامه داد: همزمان جشنواره‌های زمستانی نیز در استان اجرا خواهد شد.

امامی یگانه با تأکید بر پیگیری‌های لازم برای حضور کشورهای خارجی در این رویداد، تصریح کرد: اتاق‌های مشترک بازرگانی باید رایزنی‌های مورد نیاز را در راستای دعوت از هیأت‌های اقتصادی و گردشگری برای حضور در این رویداد انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور آژانس‌های گردشگری خارجی در استان اردبیل، از برگزاری نمایشگاه گردشگری هم طی برگزاری این رویداد در استان خبر داد.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل گفت: حرکت به سمت جذب گردشگران خارجی در فصل زمستان در اولویت اقدامات استان قرار دارد و احکام کمیته‌های تخصصی دوازده‌گانه این رویداد گردشگری و ورزشی صادر شده است.

امامی یگانه در پایان، توسعه اقتصادی، جذب گردشگر و سرمایه‌گذار، معرفی ظرفیت‌های استان اردبیل و ایجاد نشاط اجتماعی را از اهداف مهم برگزاری این رویداد عنوان کرد.