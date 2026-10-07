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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

سردار خسروی: امنیت مرزها در گرو تعامل نزدیک مرزنشینان و مرزبانان است

سردار خسروی: امنیت مرزها در گرو تعامل نزدیک مرزنشینان و مرزبانان است

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر بر اهمیت نقش محوری ساکنان مناطق مرزی در پشتیبانی از نیروهای حافظ مرز تأکید کرد و گفت: امنیت مرزها در گرو تعامل نزدیک مرزنشینان و مرزبانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر چهارشنبه در نشست ویژه با مرزنشینان منطقه، ضمن تبریک هفته انتظامی با اشاره به مأموریت گسترده فراجا، تصریح کرد : تمامی ابعاد فعالیت‌های انتظامی در راستای یک هدف واحد یعنی ایجاد امنیت پایدار و تأمین آسایش فردی و اجتماعی مردم سازماندهی شده است.

فرمانده مرزبانی بوشهر با تمجید از اعتماد به نیروهای امنیتی، افزود: اینکه مرزنشینان در هر شرایطی با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه می‌دهند، خود گواهی بر تحقق امنیت واقعی است؛ چرا که ما با حضور در خط مقدم، این اطمینان را ایجاد کرده‌ایم که خانواده‌های مردم نگران امنیت آن‌ها نباشند.

وی در ادامه با بازخوانی تجربیات عملیاتی در شرایط بحرانی و جنگی، خاطرنشان کرد: علی‌رغم تلاش‌های دشمن برای آسیب رساندن به مقرهای مرزی و تضعیف اراده نیروها، صلابت و عزم مرزبانان هرگز خدشه‌دار نشده است.

وی همچنین با رفع ابهام از مدیریت عملیاتی منطقه، تصریح کرد: پراکندگی نیروها در نقاط مختلف، نه از ضعف عملیاتی، بلکه بر اساس اصل عملیاتی واصول استراتژیک و برای پوشش حداکثری مرزها بوده است.

فرمانده مرزبانی در پایان با تجلیل و قدردانی از مرزنشینان به عنوان همیاران اصلی و روحیه بخش نیروها، ضمن یادآوری میراث ماندگار فرماندهانی چون «رئیسعلی دلواری» که نماد مبارزه با استکبار، دشمن‌ستیزی و سبک فرماندهی مقتدر است، از مردم مرزی برای تربیت فرزندانی فداکار و سربازانی شجاع قدردانی کرد.

کد مطلب 6971098

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