طراحی نرم افزار مشابهI-MAIT / خودکفایی کشور در تولید نرم افزار موبایل

مدیر فروش و خدمات پس از فروش تلفن همراه شرکت عماد وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عرضه اولین تلفن همراه کشور با نرم افزار کاملا ایرانی گفت: از بهمن ماه سال گذشته تولید و توزیع نرم افزارهای ایرانی گوشی تلفن همراه در بازار کشور آغاز شده است که این نرم افزارها در 4 مدل گوشی به نامهای H700 ،T200 ، T400 و S100 در بازار عرضه شده اند.

وی اضافه کرد: این گوشیها در 3 بخش ارزان قیمت، متوسط و بالاتر از متوسط تولید شده اند که بهترین مدل این گوشیها H700 با امکانات قلم نوری و صفحه TOUCH SCREEN است.

طیب خاطرنشان کرد: تمامی گوشیهای تولید شده مجهز به تقویم شمسی هستند. همچنین ما درصدد نصب نرم افزار زبانهای آذری، کردی و پشتو علاوه بر زبان فارسی بر روی گوشیهای تلفن همراه هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون سفارش ساخت قطعات این نرم افزار به شرکتهای داخلی ارائه شده است. البته برخی از شرکتهای خارجی هم در این زمینه به ما کمک خواهند کرد و ما امیدواریم در سال جاری شاهد عرضه این نرم افزار به بازار کشور باشیم.

مدیر فروش و خدمات پس از فروش تلفن همراه عماد در مورد ساخت گوشی تلفن همراه در داخل کشور گفت: در حال حاضر ما در بحث تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور در مرحله ابتدایی هستیم ولی در تولید نرم افزار گوشی به خودکفایی رسیده ایم و سرعت تولید آن هم روز بروز در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: ما هم اکنون در حال ساخت نرم افزار گوشیهای PDA در کشور هستیم که تا قسمتی شبیه نرم افزارهای گوشیهای I-MAIT است و تا 6 ماه آینده هم به بازار ارائه می شود.