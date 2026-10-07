مرزنشینان پشتوانه اجتماعی مرزبانی برای تأمین امنیت پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاتمی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مرزنشینان نمونه کردستان که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: امنیت در مناطق مرزی تنها با حضور نیروهای مرزبانی محقق نمی‌شود و همراهی مردم ساکن در این مناطق نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش و ثبات مرزها دارد.

وی افزود: مرزنشینان استان کردستان در طول سال‌های گذشته با همکاری و تعامل مناسب با نیروهای مرزبانی، سهم قابل توجهی در صیانت از مرزهای کشور داشته‌اند و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای مجموعه مرزبانی محسوب می‌شود.

مرزنشینان سرمایه اجتماعی مرزبانی هستند

فرمانده مرزبانی کردستان با اشاره به اهمیت ارتباط میان مردم و نیروهای مرزبانی بیان کرد: شناخت مرزنشینان از شرایط منطقه و حضور مستمر آنان در نوار مرزی، ظرفیت مهمی برای ارتقای امنیت و پیشگیری از تهدیدها به شمار می‌رود.

حاتمی ادامه داد: هر اندازه ارتباط و اعتماد متقابل میان مرزنشینان و مرزبانان تقویت شود، زمینه برای تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم مرزنشین کردستان در کنار مرزبانان، در حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای احتمالی نقش‌آفرینی کرده‌اند و قدردانی از این همکاری، بخشی از برنامه‌های هفته انتظامی است.

تقدیر از مرزنشینان نمونه کردستان

فرمانده مرزبانی کردستان گفت: تجلیل از مرزنشینان نمونه در واقع قدردانی از فرهنگ همکاری و مسئولیت‌پذیری مردمی است که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند و در کنار نیروهای انتظامی و مرزبانی برای حفظ امنیت منطقه تلاش دارند.

در پایان این مراسم نیز از جمعی از مرزنشینان نمونه و فعال استان که در تعامل و همکاری با مرزبانی نقش مؤثری داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.