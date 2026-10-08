خلیلی: توسعه ورزش همگانی، زمینه‌ ساز نشاط و سلامت اجتماعی است

علی خلیلی در حاشیه همایش بزرگ ورزش روزانه لاهیجان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در این برنامه اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی موجب افزایش نشاط، شادابی و پویایی در جامعه می‌شود و باید زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای ورزش آسان و ارزان در شهرهای مختلف کشور افزود: یکی از سیاست‌های مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان این است که مبلمان و فضاهای شهری به گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که مردم دسترسی آسانی به امکانات ورزشی داشته باشند و بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به فعالیت‌های بدنی بپردازند.

خلیلی با اشاره به برنامه‌های سازمان بین‌المللی ورزش های همگانی (TAFISA) گفت: یکی از برنامه‌های ما توسعه شهرهای فعال در حوزه ورزش همگانی است و امروز این توفیق را داریم که پس از برگزاری همایش «صبح و نشاط» و ورزش روزانه در لاهیجان، با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، تفاهم‌نامه «شهر فعال» را در این شهرستان به امضا برسانیم.

وی با تشریح شاخص‌های این تفاهم‌نامه عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم زیرساخت‌های ورزشی شهر را در قالب چهار راهبرد و شش شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و نتایج این بررسی‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار مدیران شهری قرار دهیم تا بر اساس آن، برنامه‌ریزی لازم برای افزایش حداکثری فعالیت بدنی مردم و توسعه ورزش همگانی انجام شود.

وی ادامه داد: استفاده مناسب از مبلمان شهری و توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های بدنی و در نهایت حفظ سلامت جسمی و افزایش نشاط اجتماعی باشد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی همچنین با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۲ گفت: در آن دیدار آقا بر ضرورت ورزش کردن تأکید کردند و عنوان شد که همه باید ورزش کنند و ورزش امری لازم و ضروری است و نباید آن را ترک کرد.

خلیلی افزود: این تأکید رهبر شهید، مسئولیت ما را در حوزه ورزش همگانی بیشتر کرده است تا با برگزاری چنین برنامه‌هایی در سراسر کشور، بستر و شرایط لازم برای حضور اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم.