به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری مراسم سالگرد سردار دلها با اشاره به ابعاد شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هیچ شخصیتی به لحاظ گستردگی پوشش برای همه اقشار، سلایق و گروه‌ها همانند شهید سلیمانی در تاریخ ایران ندیدم که همانند چتری همه مردم را در برگیرد.



وی افزود: شهید سلیمانی قهرمان ملی است و با این نگاه باید احساس مسئولیت نسبت به بزرگداشت و تبیین اندیشه و مرام سردار دلها در موضوعات مختلف داشته باشیم.



استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت شخصیتی شهید سلیمانی به اندازه‌ای است که همه برای مراسم سالگرد حضور می‌یابند و با این نگاه برنامه‌ها را به سمتی ببریم که همه سلایق و گروه‌ها را دربرگیرد.



طالبی، در خصوص ساماندهی گلزار شهدا نیز تاکید کرد: این طرح هرچه سریعتر و در هفته مقاومت آغاز شود و زائرسرای شهید سلیمانی نیز در هفته مقاومت آماده شود.

