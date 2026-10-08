به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در نشست شورای سیاستگذاری مراسم سالگرد سردار دلها با اشاره به ابعاد شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هیچ شخصیتی به لحاظ گستردگی پوشش برای همه اقشار، سلایق و گروهها همانند شهید سلیمانی در تاریخ ایران ندیدم که همانند چتری همه مردم را در برگیرد.
وی افزود: شهید سلیمانی قهرمان ملی است و با این نگاه باید احساس مسئولیت نسبت به بزرگداشت و تبیین اندیشه و مرام سردار دلها در موضوعات مختلف داشته باشیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت شخصیتی شهید سلیمانی به اندازهای است که همه برای مراسم سالگرد حضور مییابند و با این نگاه برنامهها را به سمتی ببریم که همه سلایق و گروهها را دربرگیرد.
طالبی، در خصوص ساماندهی گلزار شهدا نیز تاکید کرد: این طرح هرچه سریعتر و در هفته مقاومت آغاز شود و زائرسرای شهید سلیمانی نیز در هفته مقاومت آماده شود.
کرمان- استاندار کرمان گفت: هیچ شخصیتی به لحاظ گستردگی پوشش برای همه اقشار، سلایق و گروهها همانند شهید سلیمانی در تاریخ ایران ندیدم که همانند چتری همه مردم را در برگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در نشست شورای سیاستگذاری مراسم سالگرد سردار دلها با اشاره به ابعاد شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هیچ شخصیتی به لحاظ گستردگی پوشش برای همه اقشار، سلایق و گروهها همانند شهید سلیمانی در تاریخ ایران ندیدم که همانند چتری همه مردم را در برگیرد.
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