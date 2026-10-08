به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا قبل از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: توسعه صادرات و تجارت خارجی از اولویت‌های راهبردی استان است و در این مسیر باید ضمن حفظ بازارهای موجود، بازارهای جدید نیز شناسایی و فعال شوند.

وی افزود: حضور مستمر، هدفمند و برنامه‌محور در کشورهای هدف از طریق اعزام هیئت‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری می‌تواند زمینه توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش حضور فعالان اقتصادی خراسان‌شمالی در بازارهای خارجی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی گفت: حضور در نمایشگاه «ایران پروژه» در کشور ترکمنستان و اعزام هیئت تجاری به کشور چین از جمله برنامه‌های مهم پیش‌رو در حوزه تجارت خارجی استان است.

رجائی‌نیا ادامه داد: این برنامه‌ها باید با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی و با مشارکت اعضای کارگروه توسعه صادرات با جدیت دنبال شود تا ظرفیت‌های اقتصادی استان به شکل مطلوب‌تری در بازارهای هدف معرفی شود.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن فعالیت‌های تجاری استان اظهار کرد: حضور در بازارهای خارجی باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی خراسان‌شمالی انجام شود تا ضمن معرفی محصولات استان، ارتباط مؤثری میان فعالان اقتصادی و طرف‌های تجاری کشورهای مقصد شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی تصریح کرد: اعزام هیئت‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی زمانی می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود که بر اساس برنامه و شناخت دقیق از بازار هدف انجام گیرد.

رجائی‌نیا بیان کرد: توسعه بازارهای صادراتی تنها به افزایش حجم مبادلات محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد حضور پایدار و برنامه‌ریزی‌شده در بازارهای هدف و برقراری ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی کشورهای مقصد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: خراسان‌شمالی ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی دارد که با معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها و تقویت ارتباطات تجاری می‌توان زمینه حضور بیشتر محصولات استان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرد.