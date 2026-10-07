  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

با دستور وزیر ورزش صورت می گیرد؛

کمانداران سالم و معلول از یک کمپ تمرینی استفاده می کنند

کمانداران سالم و معلول از یک کمپ تمرینی استفاده می کنند

وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان دستور داد این ملی پوشان همزمان از کمپ تمرینی کمانداران سالم استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۱۵ مهر ماه) از اردوی تیم های ملی پاراتیراندازی با کمان و پاراشنا، اعزامی به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازدید کرد.

کاروان ورزش توانیابان و معلولان ایران در حالی آخرین روزهای تمرینی خود را برای حضور پرقدرت در پنجمین دوره بزرگترین رویداد ورزشی قاره آماده می کند که حساب ویژه ای روی مدال آوری تیم های پاراتیراندازی با کمان و پاراشنا باز کرده است.

بر این اساس وزیر ورزش و جوانان در فاصله یک ماه مانده تا سفر به ناگویا، در محل تمرینات این تیم ها حاضر شد تا در جریان آخرین روند آماده سازی و رکوردهای این ملی پوشان قرار بگیرد.

مطمئنا شرایط جوی بارانی کشور میزبان یکی از دغدغه های اصلی شرکت کنندگان در این دوره از بازی های پاراآسیایی خواهد بود اما کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان امیدواری است در این شرایط سخت هم می تواند بهترین نتیجه را رقم بزند.

راه اندازی یک نرم افزار شبیه ساز بر پایه هوش مصنوعی نیز شرایطی را برای کمانداران معلول رقم زده تا بتوانند با قرار گرفتن در هیجان مسابقه شناخت مناسب تری نسبت به رقبای خود در ناگویا برسند.

دنیامالی نیز در جریان این بازدید دستور داد، تیم های ملی پاراتیراندازی با کمان از کلیه فضاهای تمرینی ملی پوشان سالم برخوردار باشند و امکانات مورد نیاز آن ها (پایه سیبل) هم تجهیز شود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با ملی پوشان پاراشنا دیدار کرد و کادر فنی این تیم توضیحات لازم را در خصوص مدال آوری این ملی پوشان ارائه داد.

تیم ملی پاراشنای کشورمان با ترکیبی از شناگران باسابقه بازی های پاراآسیایی دو دوره گذشته و نفرات جوان راهی ناگویا می شود.

کاروان ورزش جانبازان و توانیابان ایران هفته آینده راهی ژاپن می شود تا در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شود.

کد مطلب 6971197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها