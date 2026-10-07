کمانداران سالم و معلول از یک کمپ تمرینی استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۱۵ مهر ماه) از اردوی تیم های ملی پاراتیراندازی با کمان و پاراشنا، اعزامی به بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازدید کرد.

کاروان ورزش توانیابان و معلولان ایران در حالی آخرین روزهای تمرینی خود را برای حضور پرقدرت در پنجمین دوره بزرگترین رویداد ورزشی قاره آماده می کند که حساب ویژه ای روی مدال آوری تیم های پاراتیراندازی با کمان و پاراشنا باز کرده است.

بر این اساس وزیر ورزش و جوانان در فاصله یک ماه مانده تا سفر به ناگویا، در محل تمرینات این تیم ها حاضر شد تا در جریان آخرین روند آماده سازی و رکوردهای این ملی پوشان قرار بگیرد.

مطمئنا شرایط جوی بارانی کشور میزبان یکی از دغدغه های اصلی شرکت کنندگان در این دوره از بازی های پاراآسیایی خواهد بود اما کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان امیدواری است در این شرایط سخت هم می تواند بهترین نتیجه را رقم بزند.

راه اندازی یک نرم افزار شبیه ساز بر پایه هوش مصنوعی نیز شرایطی را برای کمانداران معلول رقم زده تا بتوانند با قرار گرفتن در هیجان مسابقه شناخت مناسب تری نسبت به رقبای خود در ناگویا برسند.

دنیامالی نیز در جریان این بازدید دستور داد، تیم های ملی پاراتیراندازی با کمان از کلیه فضاهای تمرینی ملی پوشان سالم برخوردار باشند و امکانات مورد نیاز آن ها (پایه سیبل) هم تجهیز شود.



وزیر ورزش و جوانان در ادامه با ملی پوشان پاراشنا دیدار کرد و کادر فنی این تیم توضیحات لازم را در خصوص مدال آوری این ملی پوشان ارائه داد.

تیم ملی پاراشنای کشورمان با ترکیبی از شناگران باسابقه بازی های پاراآسیایی دو دوره گذشته و نفرات جوان راهی ناگویا می شود.

کاروان ورزش جانبازان و توانیابان ایران هفته آینده راهی ژاپن می شود تا در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شود.