برگزاری رویداد تخصصی «صبا» برای فعالان حوزه ازدواج در خراسان جنوبی

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رویداد تخصصی «صبا» با هدف هم‌افزایی میان فعالان حوزه ازدواج، شناسایی ظرفیت‌های مردمی و انتقال تجربیات موفق واسطه‌گری در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مجموعه‌های مردمی در تسهیل امر ازدواج، اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌های پنهان مردمی و به اشتراک گذاشتن تجربه‌های موفق می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای مؤثر برای حمایت از ازدواج جوانان باشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و تسهیل ازدواج نیازمند حضور کنشگران اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، افزود: رویداد «صبا» فرصتی برای گردهمایی افرادی است که در حوزه ازدواج فعالیت می‌کنند و می‌توانند با تجربه و توانمندی خود در این مسیر اثرگذار باشند.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به نگاه دینی به مسئله ازدواج، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَنکِحُوا الْأَیَامَیٰ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ»؛ بنابراین کمک به شکل‌گیری ازدواج و فراهم کردن زمینه آن، اقدامی ارزشمند و مورد تأکید آموزه‌های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: رویداد «صبا» قرار است بستری برای شناسایی و تقویت این ظرفیت‌ها و استفاده از تجربه افرادی باشد که در عرصه واسطه‌گری و تسهیل ازدواج فعالیت دارند.

به گفته وی، این رویداد به مدت دو روز و با همکاری نهادهای همسو در حوزه ازدواج، از جمله صدا و سیما، اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اداره‌کل امور اجتماعی استانداری و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان برگزار خواهد شد.