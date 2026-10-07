واکنش وزارت بهداشت به شایعه آلودگی های میکروبی انستیتو پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، با اشاره به انتشار دود ناشی از آسیب به مخازن نفتی در تهران در حملات دشمن، گفت: تیم‌های کارشناسی بلافاصله برای پایش آلاینده‌ها وارد عمل شدند و ترکیبات آلی فرار از جمله ترکیبات مرتبط با بنزن و همچنین آلاینده‌های ناشی از سوختن ناقص مواد نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در تهران ۱۴ نمونه از هوای آزاد و ۱۵ نمونه از خاک و پوشش گیاهی برداشت شد که در چهار نمونه، آلودگی به ترکیبات نفتی به‌طور قطعی شناسایی شد. پایش‌ها به تهران محدود نماند و در پی حملات بعدی، نمونه‌برداری و بررسی آلاینده‌های هوا در عسلویه و ماهشهر نیز انجام شد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین به آسیب وارد شده به انستیتو پاستور و انتشار شایعاتی درباره احتمال آلودگی‌های میکروبی و ویروسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز بررسی‌های تخصصی انجام و برای اطلاع‌رسانی و رفع نگرانی‌های ایجادشده، بیانیه مشترکی از سوی مرکز سلامت محیط و کار و انستیتو پاستور منتشر شد.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز موظف شدند آلاینده‌های سمی، افزایش ذرات معلق و پیامدهای محیطی ناشی از تخریب سازه‌ها را رصد و پایش کنند.