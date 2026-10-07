گردوهای هزارساله «کهمان»؛ میراث زنده و هویت طبیعی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز چهارشنبه در جشنواره گردو سلسله، اظهار داشت: ثبت جشنواره گردو در تقویم رویدادهای کشور و ثبت درختان گردوی هزارساله منطقه کهمان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری سلسله و هدایت گردشگران به این منطقه است.

عطا حسن‌پور اظهار کرد: جشنواره گردو یکی از ۱۰ جشنواره استان است که در فهرست میراث ملی و طبیعی کشور و تقویم رویدادهای فرهنگی و گردشگری به ثبت رسیده و برگزاری این رویدادها می‌تواند به ایجاد مقصدهای جدید برای گردشگران کمک کند.

جشنواره‌ها؛ ابزاری برای معرفی مقصدهای گردشگری

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی با هدف معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف و هدایت گردشگران به مقصدهای مشخص در زمان‌های خاص، جشنواره‌ها را در تقویم رویدادهای کشور ثبت می‌کند و این روند در لرستان نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: ثبت و برگزاری رویدادهای مرتبط با ظرفیت‌های بومی، علاوه بر معرفی محصولات و داشته‌های فرهنگی و طبیعی هر منطقه، می‌تواند زمینه حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های گردشگری را فراهم کند.

گردوهای هزارساله کهمان؛ میراثی که هنوز نفس می‌کشد

حسن‌پور با اشاره به ثبت ۱۲ اصله درخت گردوی هزارساله منطقه کهمان در فهرست میراث طبیعی کشور گفت: این اتفاق از مهم‌ترین رویدادهای حوزه میراث طبیعی استان در سال جاری است.

وی ادامه داد: وقتی از میراث فرهنگی سخن می‌گوییم، معمولاً بناها و آثاری را به یاد می‌آوریم که متعلق به گذشته هستند، اما یک درخت هزارساله نیز میراث است؛ با این تفاوت که این میراث هم حیات دارد و هم حیات می‌بخشد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان افزود: هزار سال حیات، هزار سال نفس کشیدن و هزار سال بخشیدن زندگی به طبیعت، اتفاق کوچکی نیست و این درختان بخشی از هویت طبیعی منطقه کهمان و لرستان محسوب می‌شوند.

ضرورت حفاظت از میراث طبیعی کهمان

حسن‌پور با قدردانی از فعالان و دوستداران طبیعت، به‌ویژه مظفر افشار که سال‌ها برای حفاظت از طبیعت منطقه تلاش کرده است، گفت: حفظ چنین میراث ارزشمندی نیازمند همراهی مردم و توجه جدی به حفاظت از منابع طبیعی است.

وی تأکید کرد: ثبت این درختان در فهرست میراث طبیعی کشور، ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از آنها و معرفی ظرفیت‌های طبیعی منطقه کهمان را دوچندان می‌کند.

کهمان؛ پیوند تاریخ، طبیعت و گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به پیشینه تاریخی سلسله اظهار کرد: ابن حوقل در قرن چهارم هجری از این منطقه با نام «لاشتر» یاد کرده و به فراوانی برخی محصولات در آن اشاره داشته است که بررسی دقیق این موضوع نیازمند مطالعات بیشتر تاریخی است.

وی همچنین به نمونه‌ای از قدمت گردو در ایران اشاره کرد و گفت: در کنار «مرد نمکی» معدن چهرآباد زنجان، گردویی متعلق به حدود ۲۲۰۰ سال پیش کشف شده که به دلیل قرار گرفتن در محیط نمکی سالم مانده و امروز در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود.

حسن‌پور ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره گردو در راستای اعتلای گردشگری، معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تقویت فرهنگ دیرپای مردم لرستان مؤثر باشد و از تلاش همکاران حوزه گردشگری برای ثبت و برگزاری این رویدادها قدردانی کرد.