به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ایستگاه‌های A7 و A8 خط یک مترو قم اظهار کرد: برای احداث این دو ایستگاه مهم بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و تلاش مدیریت شهری بر آن است که عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

وی افزود: اجرای این پروژه با راهبری شهرداری قم و سازمان حمل‌ونقل ریلی و با همکاری مؤسسه حراء قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به عنوان مجری و مشاور پروژه دنبال می‌شود و امیدواریم روند احداث ایستگاه‌ها در چارچوب برنامه تعیین‌شده ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برنامه مدیریت استان و مدیریت شهری برای بهره‌برداری از بخش نخست خط یک مترو گفت: تلاش مجموعه‌های مسئول بر این است که امسال تست گرم فاز نخست خط یک از محدوده قلعه کامکار تا میدان مطهری انجام شود.

دهناد ادامه داد: این آزمایش با استفاده از ناوگان داخلی انجام خواهد شد و قطار مورد نیاز پروژه نیز توسط یکی از شرکت‌های داخلی در حال ساخت است تا در موعد مقرر در اختیار پروژه قرار گیرد و امکان انجام تست‌های مورد نیاز فراهم شود.



تست گرم فاز نخست متروی قم امسال انجام می‌شود



وی با اشاره به جایگاه ایستگاه‌های A7 و A8 در ادامه مسیر خط یک مترو خاطرنشان کرد: این دو ایستگاه در بخش دوم خط یک تعریف شده‌اند و به عنوان ایستگاه‌های عبوری در شبکه قطار شهری قم مورد استفاده قرار خواهند گرفت و عملیات عمرانی آن‌ها از امروز وارد مرحله اجرایی شده است.



رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم توسعه حمل‌ونقل عمومی را از محورهای مهم مورد توجه شورای اسلامی شهر در دوره ششم دانست و اظهار کرد: روزانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار سفر در سطح شهر قم انجام می‌شود و مدیریت این حجم از جابه‌جایی نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است.



دهناد افزود: بخشی از سفرهای روزانه شهر باید به سمت حمل‌ونقل ریلی هدایت شود و توسعه شبکه قطار شهری می‌تواند زمینه استفاده شهروندان از این شیوه جابه‌جایی را در محدوده‌های بیشتری از شهر فراهم کند.



وی با تأکید بر ضرورت افزایش طول خط یک مترو گفت: یکی از اولویت‌های موجود، رساندن این خط به محدوده مسجد مقدس جمکران است تا با توسعه مسیر و دسترسی، ظرفیت استفاده از قطار شهری در این بخش از قم نیز افزایش پیدا کند.



رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای فازهای یک و دو خط یک، بهره‌برداری از حدود ۱۵ کیلومتر مسیر است تا شهروندان بتوانند در بخش گسترده‌تری از قم از ظرفیت قطار شهری استفاده کنند.



ایستگاه جمکران به هاب حمل‌ونقلی تبدیل می‌شود



دهناد از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی دو ایستگاه دیگر در ماه‌های آینده خبر داد و اظهار کرد: در ماه‌های پیش رو عملیات اجرایی دو ایستگاه دیگر نیز آغاز خواهد شد که یکی از آن‌ها ایستگاه مسجد مقدس جمکران است.



وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی این ایستگاه در شبکه حمل‌ونقل قم تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، قرار است در محدوده مسجد مقدس جمکران یک هاب حمل‌ونقلی شکل بگیرد و زیرساخت‌های ریلی مختلف در این محدوده در کنار یکدیگر قرار گیرند.



رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم افزود: علاوه بر خط قطار شهری، مسیر قطار سراسری راه‌آهن و ایستگاه قطار پرسرعت نیز در مجاورت مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است و توسعه خط یک مترو می‌تواند این مجموعه را به یک نقطه مهم حمل‌ونقلی تبدیل کند.



دهناد گفت: افزایش طول خط یک و توسعه ایستگاه‌های آن با هدف ارتقای دسترسی و افزایش تقاضای سفر برای قطار شهری دنبال می‌شود و در همین چارچوب، توسعه مسیر تا محدوده جمکران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



مقدمات انعقاد قرارداد خط دو فراهم شده است



وی در ادامه از فراهم شدن مقدمات انعقاد قرارداد خط دو مترو قم خبر داد و اظهار کرد: مقدمات لازم برای انعقاد قرارداد این خط انجام شده و با توجه به رویکرد و تصمیم اتخاذشده، عملیات عمرانی خط دو نیز آغاز خواهد شد.



رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم افزود: اجرای خط دو می‌تواند در افزایش تقاضای سفر در شبکه قطار شهری قم مؤثر باشد و با ایجاد ارتباط میان خطوط یک و دو در محدوده مرکزی شهر، دسترسی شهروندان مناطق مختلف به شبکه مترو افزایش پیدا خواهد کرد.



دهناد با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های ریلی خاطرنشان کرد: هزینه احداث قطار شهری بالا است و برای پیشبرد این پروژه باید از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع استفاده شود.



وی گفت: همانند رویکردی که در پروژه فرودگاه قم مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان از ظرفیت مولدسازی و اراضی برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه مترو نیز بهره گرفت.



رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در امتداد خط یک مترو ظرفیت‌هایی برای ایجاد بارگذاری‌های جدید وجود دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها و توسعه فعالیت‌ها در این کریدور، بخشی از هزینه‌های سنگین اجرای پروژه قطار شهری را تأمین کرد.



مولدسازی می‌تواند به تأمین منابع مترو کمک کند



دهناد با تأکید بر تداوم اقدامات اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز پروژه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی و تکمیل زیرساخت‌های ریلی باید با جدیت دنبال شود تا روند توسعه شبکه قطار شهری قم استمرار پیدا کند.



وی افزود: هدف نهایی این اقدامات فراهم شدن امکان بهره‌برداری شهروندان قم و زائران از شبکه قطار شهری و توسعه حمل‌ونقل عمومی در این شهر است و امیدواریم با ادامه روند اجرایی پروژه‌ها، این هدف محقق شود.