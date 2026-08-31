به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار شمسآذر قزوین و تراکتور تبریز اظهار کرد: بازی بسیار سختی برابر یکی از بهترین تیمهای ایران داریم و تراکتور در همه پستها بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد و از یک سرمربی خوب نیز بهره میبرد.
وی افزود: بازیکنان جوان ما به بلوغ تاکتیکی خوبی رسیدهاند و میدانند در هر مسابقه چه ایدههایی داریم. قدرت دوندگی، جنگندگی و جسارتی که بازیکنان ما دارند، میتواند کمک کند تا چه در خانه و چه خارج از خانه بازی خوبی ارائه دهیم.
سرمربی شمسآذر با اشاره به دیدار هفته گذشته مقابل نساجی گفت: پس از بازی در قائمشهر، بازیکنان ریکاوری خوبی داشتند و یکی دو بازیکن که دچار مسمومیت شده بودند نیز به شرایط مناسبی رسیدند و امیدوارم فردا شاهد یک بازی باکیفیت باشیم.
رضایی تأکید کرد: از بازیکنانم انتظار دارم بسیار شجاع و جسورانه بازی کنند، به حریف موقعیت ندهند و از فرصتهایی که ایجاد میکنیم به خوبی استفاده کنیم تا مقابل هوادارانمان یک پاداش و عیدی خوب به آنها بدهیم.
وی با تبریک روز قزوین گفت: حمایت هواداران در بازی با نساجی به ما خیلی کمک کرد و امیدوارم فردا نیز هواداران با حمایت پرشور خود انرژی زیادی به تیم منتقل کنند تا بتوانیم یک بازی خوب و باکیفیت انجام دهیم.
رضایی با اشاره به اهمیت حفظ دروازه در دیدار مقابل تراکتور بیان کرد: در بازی با نساجی از پیروزی خوشحال بودم، اما خوشحالی مضاعفی داشتم که تیم گل نخورد. مقابل تراکتور نیز نخستین برنامه ما این است که گل نخوریم؛ چراکه این موضوع اعتمادبهنفس تیم را بالا میبرد و در خانه با حضور هواداران، قطعاً به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز هستیم.
سرمربی شمسآذر درباره فشردگی مسابقات نیز گفت: در ۱۳ روز چهار بازی انجام دادهایم، در حالی که در فصلهای گذشته در ۱۴ روز دو مسابقه داشتیم. فرصت تمرین چندانی نداریم و بیشتر مشغول ریکاوری هستیم، اما همین مسابقات فشرده باعث شده بازیکنان جوان ما پختهتر و باتجربهتر شوند.
وی ادامه داد: تعداد بازیکنان جوان خوب در تیم ما زیاد است و آنها در هر مسابقه بهتر میشوند. فکر میکنم بازیکنان از دیدارهای اخیر درسهای زیادی گرفتهاند و امیدوارم فردا نیز یکی از روزهای خوب آنها باشد.
رضایی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان شمسآذر گفت: برای من لذتبخش است که با بازیکنان جوان کار کنم. اگر فیلم تمرینات آنها را در روزهای اول حضورشان در شمسآذر ببینید و با امروز مقایسه کنید، میزان پیشرفت آنها را متوجه میشوید.
وی افزود: ما نمیتوانیم با بسیاری از تیمها از نظر امکانات و شرایط رقابت کنیم، بنابراین مجبوریم بیشتر کار کنیم. پیشرفت این بازیکنان علاوه بر اینکه باعث خوشحالی مجموعه شمسآذر است، به خود ما نیز اعتمادبهنفس میدهد.
سرمربی شمسآذر با اشاره به سابقه فعالیت خود در ردههای مختلف فوتبال گفت: مربیگری را از لیگ دسته چهارم شروع کردم و برای رسیدن به اینجا مسیر صعود از لیگهای مختلف را طی کردم. همیشه تلاش کردهام هر جا حضور دارم اثر مثبتی از خودم بر جای بگذارم.
رضایی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات من این است که بازیکنانی که با آنها کار کردهام از لیگهای پایینتر به لیگ برتر و حتی تیم ملی رسیدهاند و این موضوع برای من بسیار لذتبخش است.
وی درباره شرایط شمسآذر در فصل گذشته نیز گفت: سال گذشته شرایط سختی داشتیم و ۱۷ بازیکن از تیم جدا شدند، اما همه مجموعه دست به دست هم دادند و فصل خوبی را رقم زدند. فوتبال باکیفیتی ارائه کردیم و کارشناسان و اهالی فوتبال نیز از عملکرد تیم ما تمجید کردند.
رضایی در پایان گفت: ما اصول فوتبال را میشناسیم؛ وقتی توپ را در اختیار نداریم میدانیم چگونه باید بازی کنیم و وقتی مالکیت داریم نیز میدانیم چه کاری انجام دهیم. این موضوع برای ما بسیار مهم است.
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