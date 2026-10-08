ایلام رتبه اول توزیع کتاب درسی کشور را کسب کرد

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:خوشبختانه استان ایلام در توزیع کتاب درسی رتبه اول کشور را به دست آورده و این موفقیت، نتیجه تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در برخی مدارس، ثبت‌نام و توزیع کتاب با تأخیر همراه بوده باشد، گفت: با توجه به جمعیت ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفری دانش‌آموزان استان، مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و سفارش کتاب‌ها در نخستین فرصت انجام شده است.

زینی وند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و افزود: امسال مسئولیت سرویس مدارس از وزارت کشور به فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها سپرده شده و شهرداری هر شهرستان، به‌ویژه شهر ایلام، متولی اصلی این حوزه است و آموزش و پرورش در این زمینه نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام سرویس مدارس از طریق سامانه سپند انجام می‌شود، تصریح کرد: نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات سرویس مدارس بر عهده سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی است و آموزش و پرورش تنها نقش هماهنگی دارد و مسئولیت اصلی بر دوش شهرداری‌ها و فرمانداری‌هاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در پایان با اشاره به سرویس مدارس شهرستان سیروان گفت: با توجه به پراکندگی مدارس روستایی در این شهرستان، بخش عمده هزینه سرویس مدارس توسط دولت پرداخت می‌شود و چنین حمایتی در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد.

وی در پایان گفت: این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه نظام به آموزش و پرورش است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد ساماندهی هرچه بهتر سرویس مدارس در سطح استان باشیم.