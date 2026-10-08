با ۵ چالش بنیادین در اصفهان مقابله شد؛تدوین نقشه مهندسی فرهنگی دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان در نشست شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر لزوم عبور از مدیریت جزیره‌ای و اصلاح ساختارها، تصریح کرد: «برای مهار استحاله سبک زندگی و احیای هویت ملی، پنج مسئله اولویت‌دار فرهنگی استان را شناسایی و برای حلِ قاطع آن‌ها، در قالب نقشه مهندسی فرهنگی، شناسنامه اجراییِ اختصاصی تدوین کرده‌ایم.»

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شورای فرهنگ عمومی مرکز استان ۱۴ جلسه برگزار کرده و ۲۷ مصوبه داشته است که تعیین مسائل فرهنگی استان و تدوین اقدامات متناسب با این مسائل، از مهم‌ترین محورهای این جلسات بوده است.

وی در توضیح فرآیند تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی افزود: ابتدا مسائل فرهنگی استان تعیین، سپس اقدامات ملی متناسب با هر مسئله مشخص و در ادامه اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف تدوین و شناسنامه برنامه‌ها نیز تهیه شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان پنج مسئله اولویت‌دار فرهنگی استان را تغییر نگرش نسبت به هویت ملی و مذهبی، فقدان انسجام نهادی و راهبردی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی، استحاله سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری ناکافی و مؤثر در ظرفیت هنر و رسانه عنوان کرد.

برنامه‌های محور هویت، سبک زندگی و هنر و رسانه

ابطحی در حوزه هویت ملی و مذهبی اظهار کرد: حمایت از تولید محتوا، معرفی و شناسایی مؤلفه‌های هویتی، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری با توجه به اقوام و تقویت تولیدات مرتبط با هویت ملی و مذهبی در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به محور سبک زندگی گفت: بررسی الگوی اوقات فراغت خانواده‌ها، برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی همگانی و جشنواره‌های خانواده‌محور از جمله برنامه‌های پیشنهادی در این بخش است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان همچنین از توجه شورای فرهنگ عمومی به حوزه هنر و رسانه خبر داد و گفت: تقویت اقتصاد هنر، ایجاد نظام حمایت معنوی از تولیدات فرهنگی و هنری، حمایت از تولیدکنندگان محتوای ادبی و تاریخی و توجه به هنرهای متعالی و سنتی در چارچوب ارزش‌های اسلامی از دیگر محورهای این نقشه است. وی افزود: تقویت گفتمان نخبگانی، حمایت از تولیدکنندگان محتوا در حوزه ادب و مذهب، ترویج سبک زندگی خانواده‌محور و رصد مستمر شاخص‌ها و تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در برنامه‌های برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده است.

مصوبات متنوع از هوش مصنوعی تا انضباط شهری

ابطحی با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: موضوع هوش مصنوعی، فرهنگ‌سازی و آموزش استفاده صحیح از این فناوری، ارتقای فرهنگ سلامت، تشکیل کارگروه حفظ حیات جنین، تحلیل یافته‌های پژوهشی مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌ها و برنامه‌ها و آموزش مدیران و مسئولان استانی از جمله مصوبات و محورهای پیگیری‌شده در این شورا بوده است.

وی ادامه داد: بررسی پژوهش‌های میدانی درباره حضور مردم در تجمعات شبانه، موضوع «کلاس شهر» با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی، مسائل مرتبط با نظم اجتماعی، موتورسواران و ترافیک شهری، احداث و تجهیز مراکز معاینه و اجرای طرح‌های فرهنگ‌سازی در حوزه انضباط شهری نیز در شورای فرهنگ عمومی بررسی و برای آنها مصوباتی تدوین شده است.

سه مناسبت پیشنهادی برای تقویم رسمی کشور اعلام شد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان از پیشنهاد سه مناسبت فرهنگی برای ثبت در تقویم رسمی کشور خبر داد و افزود: روز ۲۶ خرداد به عنوان روز حفاظت از آرامستان‌های تاریخی، ۱۶ فروردین به عنوان روز «معجزه دشت مهیار» و ۱۵ مرداد به مناسبت شهادت شهید عباس بابایی به عنوان مناسبت‌های پیشنهادی فرهنگی استان مطرح شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی فرش و نخستین همایش ملی و علمی «هنر و معماری حرم مطهر رضوی و نقش آن در اعتلای هنر و معماری اسلامی ـ ایرانی» از جمله رویدادهای مهم فرهنگی پیش‌بینی‌شده در استان اصفهان است.

ابطحی احیای مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی استان، تقویت ارتباط آن با مرکز رصد فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتقای ساختار سازمانی و نیروی انسانی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان را از نیازهای مهم حوزه فرهنگی برشمرد و گفت: ایجاد «خانه شورا» می‌تواند زمینه انسجام بیشتر فعالیت‌های دبیرخانه و اجرای مؤثرتر برنامه‌های فرهنگی استان را فراهم کند.