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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

افزایش ۲۰ درصدی پرونده‌های تعزیرات در استان تهران

افزایش ۲۰ درصدی پرونده‌های تعزیرات در استان تهران

تهران- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به این سازمان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیت دو ماهه قرارگاه نظارتی بازار اظهار کرد: این قرارگاه با ریاست استاندار و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور تشکیل شده و گشت‌های بازرسی در دو نوبت صبح و عصر با حضور ضابطان و بازرسان دستگاه‌های مربوطه فعال است.

وی افزود: نظارت بر بازار از مرحله تولید تا مصرف انجام می‌شود و بازرسان سازمان صنعت، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی در کنار ضابطان در این طرح مشارکت دارند.

جودکی با اشاره به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات نسبت به سال گذشته تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد انبارهای کشور در شهرستان ری مستقر هستند و ورود و خروج کالا در این انبارها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های امنیتی و از طریق سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: در صورت نگهداری کالا بیش از مدت قانونی، با متخلفان تحت عنوان احتکار برخورد و دستور فروش کالا در شبکه توزیع صادر می‌شود. کالاهای اساسی مانند برنج و روغن نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی و کالاهای صنعتی با همکاری دستگاه‌های مربوطه به نرخ مصوب عرضه خواهند شد.

وی درباره بیشترین تخلفات شناسایی‌شده در طرح نظارتی بازار گفت: گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات قرار دارند و پس از آن احتکار در رتبه بعدی قرار گرفته است.

جودکی خاطرنشان کرد: با ورود جدی تعزیرات و دستگاه‌های امنیتی و همچنین دسترسی به سامانه جامع انبارها، میزان تخلف احتکار نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: اصناف متخلف بدانند زیر ذره‌بین تعزیرات قرار دارند و با تخلفات صنفی بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6971752

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