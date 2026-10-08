تربیت نیروی فرهنگی باید از انتقال دانش به تولید فکر برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاحیه مرکز اسلام ناب شهید امام خامنه‌ای، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه فکری و معنوی نسل جوان، اظهار کرد: در شرایط امروز، صرف انتقال اطلاعات و محفوظات دینی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فکری جامعه باشد و باید به سمت تربیت انسان‌هایی حرکت کنیم که قدرت فهم، تحلیل و تولید اندیشه داشته باشند.

وی با بیان اینکه شناخت اسلام ناب نیازمند تلاش و مجاهدت مستمر است، افزود: جوانان، طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی برای نقش‌آفرینی در آینده جامعه باید مبانی معرفتی خود را تقویت کنند؛ چراکه فعالیت در عرصه فرهنگ بدون برخورداری از پایه‌های فکری محکم، در برابر شبهات و چالش‌های روز آسیب‌پذیر خواهد بود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: همان‌گونه که یک گیاه برای ایستادگی در برابر شرایط سخت به ریشه‌ای قوی نیاز دارد، انسان نیز برای اینکه بتواند در برابر فشارهای فکری و فرهنگی مقاومت کند، باید از بنیان اعتقادی و معرفتی مستحکمی برخوردار باشد.

محمدی با تأکید بر اینکه اثرگذاری فرهنگی از شناخت صحیح آغاز می‌شود، تصریح کرد: کسی که اسلام را عمیق و درست نشناسد، نمی‌تواند در عرصه فرهنگی تشخیص دقیق و عملکرد صحیحی داشته باشد؛ بنابراین تقویت معرفت، مقدمه هرگونه فعالیت فرهنگی ماندگار است.

وی در ادامه، معنویت را یکی دیگر از ارکان استمرار در مسیر علم و فعالیت فرهنگی عنوان کرد و گفت: در مسیر تحصیل، فعالیت اجتماعی و فرهنگی، خستگی و کاهش انگیزه طبیعی است، اما آنچه می‌تواند انسان را دوباره به حرکت وادارد، تقویت ارتباط با خداوند است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اگر این ارتباط حفظ شود، حتی سختی‌ها و موانع می‌توانند به عاملی برای رشد انسان تبدیل شوند، اما با قطع ارتباط معنوی، ظرفیت‌های رشد نیز به تدریج از بین می‌رود.

علم زمانی اثرگذار است که به مسئله و اقدام تبدیل شود

محمدی با اشاره به فلسفه راه‌اندازی مرکز اسلام ناب شهید امام خامنه‌ای، گفت: انتظار از این مرکز نباید صرفاً برگزاری کلاس و انتقال مطالب باشد، بلکه باید خروجی آن تربیت نیروهایی باشد که بتوانند دانش و معارف فراگرفته‌شده را در میدان واقعی جامعه به کار بگیرند.

وی افزود: یک نیروی فرهنگی باید بتواند از دانشی که فراگرفته، مسئله را شناسایی کند، برای آن ایده ارائه دهد و در نهایت به اقدام مؤثر فرهنگی برسد.

محمدی با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی درباره جایگاه انسان در چرخه علم، اظهار کرد: افراد می‌توانند در سطح مصرف علم باقی بمانند، دانش را به دیگران منتقل کنند یا اینکه به مرحله تولید فکر برسند و برای مسائل جدید پاسخ‌های تازه ارائه دهند.

وی ادامه داد: نیاز امروز جریان فرهنگی کشور، تربیت نسلی است که صرفاً مصرف‌کننده آثار علمی و فکری نباشد، بلکه بتواند از داشته‌های معرفتی خود برای تحلیل شرایط و حل مسائل جامعه استفاده کند.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره تولید علم دینی، خاطرنشان کرد: آیات، روایات و معارف دینی باید به شکلی مورد استفاده قرار گیرند که از کنار هم قرار گرفتن آنها، فهم‌های جدید و پاسخ‌های متناسب با نیازهای جامعه به دست آید.

محمدی گفت: اگر بتوانیم معارف دینی را با مسائل واقعی زندگی مردم و نیازهای روز جامعه پیوند دهیم، آن زمان دانش دینی از مرحله محفوظات عبور کرده و به یک ظرفیت برای هدایت و حل مسئله تبدیل می‌شود.

وی با قدردانی از اساتید و دست‌اندرکاران راه‌اندازی مرکز اسلام ناب شهید امام خامنه‌ای، اظهار کرد: این مرکز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و نیروهای دغدغه‌مند، زمینه رشد فکری و معرفتی جوانان، طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی را فراهم کند.

مرکز اسلام ناب شهید امام خامنه‌ای با هدف تعمیق و گسترش معارف اسلام ناب و تربیت نیروهای مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده است.