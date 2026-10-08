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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

توصیه پلیس فتا درباره امنیت سکوهای آنلاین طلا

توصیه پلیس فتا درباره امنیت سکوهای آنلاین طلا

رئیس پلیس فتا فراجا، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون نحوه ارسال داده‌های سکوهای کسب‌وکار به وزارت صمت، جزئیات و الزامات امنیت سایبری حاکم بر این فرآیند را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، با بیان اینکه «فارغ از صحت و سقم متون منتشرشده در فضای مجازی، صیانت از داده‌های شهروندان از مهمترین اهداف پلیس فتا است»، اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات در موارد قانونی، صرفاً باید در حدود اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح، متناسب با موضوع و با رعایت دقیق اصل محرمانگی و الزامات امنیتی صورت پذیرد.

وی با اشاره به مصوبات جلسه «کمیته اقدام مشترک سکوهای برخط فروش طلا» که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌گردد، افزود: با عنایت به نگرانی‌های ایجادشده در خصوص اجرای تبصره ماده ۳ مصوبه هیأت دولت مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، به استحضار می‌رساند فرآیند انتقال داده از سکو به سامانه ناظر، به‌صورت کاملاً رمزنگاری‌شده، بر اساس کلید اختصاصی هر سکو، در قالب پروتکل‌های امن و اختصاصی و با نظارت نهادهای ذی‌صلاح، به‌صورت کاملاً سیستماتیک انجام خواهد شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تصریح بر اینکه رعایت این الزامات حفاظتی یک تکلیف قطعی و قانونی است، تأکید کرد: پلیس فتا ضمن حمایت از فعالیت قانونی کسب‌وکارها و توسعه اقتصاد دیجیتال، بر صیانت از حقوق کاربران تأکید دارد و تمامی سکوهای برخط مکلف هستند تبادل داده و فرآیندهای فنی خود را صرفاً در چارچوب قوانین، مقررات ابلاغی و با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای امنیتی پیاده‌سازی کنند. هرگونه همکاری در تبادل اطلاعات نیز صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کشور و با رعایت الزامات محرمانگی، حریم خصوصی و استانداردهای امنیتی صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 6971769

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